【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

「Roomba 105 Combo ロボット」（ブラック：Y351060）

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品にルンバのロボット掃除機が追加された。

セールでは、Roomba 600シリーズと比較し最大70倍強力な吸引力を実現する「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」や、回転するDualClean モップパッドとスマートスクラブが、圧力をかけながら汚れを除去する「Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」、掃除機がけ、掃除機がけ＋水拭きを選択可能な「Roomba 105 Combo ロボット」がラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Roomba Plus 505 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」

伸縮するDualClean モップパッドを搭載し壁際まで掃除できるモデル。前面カメラ搭載でコードやケーブルなどの障害物も瞬時に判断し回避する。Roomba 600シリーズと比較し最大70倍強力な吸引力を実現する。

「Roomba Plus 405 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」

パッドリフティングシステム搭載のDualClean モップパッドを採用。スマートスクラブ、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシが、ペットの足跡まで、さまざまな汚れを取り除く。

「Roomba 105 Combo ロボットAutoEmpty 充電ステーション」（ホワイト：Y351260）

床拭きの機能「スマートスクラブ」搭載モデルで、より丁寧な水拭きも可能になっている。パワーリフト吸引、毛とゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシ、マイクロファイバーモップパッドを備えた4段階クリーニングシステムが搭載されている。