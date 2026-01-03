【京都金杯】ランスオブカオスは508kg…出走馬の調教後の馬体重
1月4日（日）に行われる第64回京都金杯（G3）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
エアファンディタ
馬体重：468
前走馬体重：452
1月2日（金）に栗東で計量
池添学・栗東
ガイアメンテ
馬体重：508
前走馬体重：494
1月2日（金）に栗東で計量
須貝尚介・栗東
キョウエイブリッサ
馬体重：509
前走馬体重：486
1月2日（金）に美浦で計量
武市康男・美浦
キープカルム
馬体重：510
前走馬体重：488
1月2日（金）に栗東で計量
中竹和也・栗東
クルゼイロドスル
馬体重：510
前走馬体重：490
1月2日（金）に栗東で計量
高橋義忠・栗東
コレペティトール
馬体重：494
前走馬体重：488
1月2日（金）に栗東で計量
中竹和也・栗東
ショウナンアデイブ
馬体重：530
前走馬体重：518
1月2日（金）に栗東で計量
高野友和・栗東
シンフォーエバー
馬体重：518
前走馬体重：506
1月2日（金）に栗東で計量
森秀行・栗東
トロヴァトーレ
馬体重：518
前走馬体重：504
1月2日（金）に美浦で計量
鹿戸雄一・美浦
ファーヴェント
馬体重：514
前走馬体重：508
1月2日（金）に栗東で計量
藤原英昭・栗東
ブエナオンダ
馬体重：464
前走馬体重：454
1月2日（金）に栗東で計量
須貝尚介・栗東
ホウオウラスカーズ
馬体重：470
前走馬体重：460
1月2日（金）に美浦で計量
高木登・美浦
マサノカナリア
馬体重：476
前走馬体重：462
1月2日（金）に栗東で計量
藤野健太・栗東
マテンロウオリオン
馬体重：498
前走馬体重：480
1月2日（金）に栗東で計量
昆貢・栗東
ヤマニンサンパ
馬体重：490
前走馬体重：482
1月2日（金）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
ヤンキーバローズ
馬体重：506
前走馬体重：492
1月2日（金）に栗東で計量
上村洋行・栗東
ラケマーダ
馬体重：514
前走馬体重：508
1月2日（金）に栗東で計量
千田輝彦・栗東
ランスオブカオス
馬体重：508
前走馬体重：502
1月2日（金）に栗東で計量
奥村豊・栗東