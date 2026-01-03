Ž¢29ºÐÌµ¿¦Ž£¤ÎÈà»á¢ªŽ¢¥ß¥·¥å¥é¥óÁª½ÐÎ¹´ÛŽ£¤ÎÌ»¼ÒÄ¹¤Ë¡Ä¼¯»ùÅçŽ¢Ì¯¸«ÀÐ¸¶ÁñŽ£¤¬¾¼ÏÂ¤ÎÂç½°½É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³
¢£Âç½°Î¹´Û¤«¤é¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°Û¿§¤ÎÎ¹´Û
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¤â¤¤¤¨¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤¬¡¢Å¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡¢ÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¡¢¿Íºà³ÎÊÝÆñ¤È¤¤¤¦ËýÀÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤¬³¤³°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÇã¼ýÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½ºâÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÎ¹´Û¤Ç¤¹¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡È³°¤ÎÌÜ¡É¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤¬¤¢¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©¡¦Ì¸Åç¤Î·ÌÎ®±è¤¤¤ËÐÊ¤àÁÏ¶È65Ç¯¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡ÖÌ¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¡×¤À¡£½ÉÇñ¤Ï1¼¼¡Ê2¿ÍÍøÍÑ¡Ë1Çñ8Ëü±ß¤«¤é¡£ÃÄÂÎµÒ¸þ¤±¤ÎÂç½°Î¹´Û¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¹âµéÏ©Àþ¤ËÅ¾¤¸¤¿¸å¤â¡¢Î¹´ÛÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¿È¤ÎÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï2025Ç¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ØÉØ¿Í²èÊó¡Ù¤Î¡Ö²¹Àô½É¥¢¥ï¡¼¥É¡¦Áí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×Áª½Ð¤È¤¤¤¦¡¢Æó´§¤ÎÉ¾²Á¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¡¦Ê¸²½¿Í¤é120¿Í¤¬Áª¤Ö¡È²¹Àô½ÉÊ¸²½¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâ¥¢¥ï¡¼¥É¤È¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤Ê½É¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¹ñºÝ´ð½à¤ÎÂÚºß²ÁÃÍ¡½¡½¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤·¤¿½É¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÐ¸¶Áñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢29ºÐÌµ¿¦¤«¤é¡È²ÖÌ»¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ¹´Û¶È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À2ÂåÌÜÌ»¼ÒÄ¹¤È¡¢¡ÖºÇ¹âÊö¡×¤Î³Ø¤Ó¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡¢¤¢¤ëÎÁÍý¿Í¤È¤Î¡È¶¥±é¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£»ö¶ÈÇäµÑ¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈô¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Áñ¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤é»³Áñ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÌç¹½¤¨¤ÈÉ÷¾ð¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÓ¹¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ì¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¤ÎÀÐ¸¶ÂçÍ¤¼ÒÄ¹¡Ê43¡Ë¤Ï15Ç¯Á°¡¢½é¤á¤ÆÀÐ¸¶Áñ¤òË¬¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÃÏ¸µ¡¦¼¯»ùÅç½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤ÏÌîµåÉô¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ê¡²¬¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢26ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¡£IT¶È³¦¤Ç¼¡¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Î¼ï¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈÅÏÊÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÐ¸¶Áñ¤Î¼ã½÷¾¤À¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎºÊ¡¦¶Ìµ®¤µ¤ó¤È2ÅÙÌÜ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£4Ç¯±Û¤·¤Î¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤«¤éÈ¯Å¸¤·¡¢¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡×
²È¶È¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÂçÍ¤¤µ¤ó¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ÎÀª¤¤¤Ç¤³¤¦»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶Ìµ®¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£Î¹´Û¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯Î¹´ÛÁü¤òÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Âç±ã²ñ¤¬Á°Äó¤Î»þÂå¤Ë¡ÖµÒ¼¼¤ò¹Ê¤ë¡×·èÃÇ
¤³¤³¤Ç¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¡ÖÌ¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¡×¤ÎÅÚÃÏ¤ÈÁÏ¶È¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
Ì¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¤Î¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©¡¦Ì¸Åç²¹Àô¶¿¤Ë¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÈºÊ¡¦¤ª¤ê¤ç¤¦¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ó¤Ê°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£·Ä±þ2Ç¯¡Ê1866Ç¯¡Ë3·î¡¢»ûÅÄ²°»ö·ï¤Ç¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿Î¶ÇÏ¤¬À¾¶¿Î´À¹¤é¤Î¤¹¤¹¤á¤Ç½ý¤òÌþ¤·¤ËË¬¤ì¡¢2¿Í¤¬À¸³¶¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÎ¹¤Ï¸å¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¿·º§Î¹¹Ô¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÐ¸¶Áñ¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¶ÇÏ¤ÎÎò»Ë¤«¤é¤ª¤è¤½100Ç¯¸å¤Î1965Ç¯¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿¡£³«¶È¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤Ï¡¢Ï·¿Í²ñ¤äÃÄÂÎ¤Î±ã²ñµÒ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¾¼ÏÂ¤Î²¹Àô½É¡É¤ÎÅµ·¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Î¹´Û¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤â½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Ê²½¤ÎÂè°ìËë¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¸¶²È¤ËÌ»ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐ¸¶ÊÙ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Âçºå¤Ç°é¤Á¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ìµ¤¤¬¶¯¤¤¡Ö²ÏÆâÊÛ¡×¤òÏÃ¤·¤¿¡£¸·¤·¤µ¤È¹ë²÷¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾ð¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊÁ¤¬¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ëº§Á°¤Ï³°»ñ·Ï¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸³è¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³°¤«¤éÍè¤¿¤¿¤á¤«¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¼«Á³¤äÊ¸²½¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌÜ¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÈþÅª¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷¾¤ÎûÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÈþ½Ñ¤ä·Ý½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤´Ø¿´¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Î¹´ÛÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¡¢ÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
´ë¶È¤Î±ã²ñ¼ûÍ×¤¬¤Þ¤ÀÄì·ø¤«¤Ã¤¿1980Ç¯ÂåËö¡¢ÊÙ¤µ¤ó¤ÏµÁÉã¤Ç¤¢¤ëÁÏ¶È¼ÒÄ¹¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¡¢µÒ¼¼¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤¿²¹ÀôÎ¹´Û¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£ÂçÊ¬¡¦ÅòÉÛ±¡¤Î¡Ö¶Ì¤ÎÅò¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸Ä¿ÍµÒ¤Î»þÂå¤À¡×¤È¸«Äê¤á¡¢¹âµéÏ©Àþ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Áý²þÃÛ¤òÂ³¤±¤ÆÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤
ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë²Ã¤¨¡¢33¼¼¤¢¤Ã¤¿ËÜ´ÛµÒ¼¼¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ15¼¼¤Ë¤¹¤ë²þÃÛ¤ò¡¢15Ç¯¤â¤ÎÇ¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¿Ê¤á¤¿¡£¾¦¶È·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦´¨ÀîÅÐ»á¤ÎÎ¹´Û·úÃÛ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢Ç®¿´¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢°ì´Ó¤·¤Æ»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÏÂ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¡¼¥È¤äÂ¤·Á¤òÆ±µï¤µ¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¶õ´Ö¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤â¸Å¤Ó¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹´Û¤Î²ÁÃÍ¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·´Û¡ÖÀÐÂ¢¡×¤À¡£¼¯»ùÅç¸©¤µ¤Ä¤ÞÄ®¤Ç1931Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÊÆÁÒ¸Ë¤ò°ÜÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀÐÂ¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸»Àô100¡ó³Ý¤±Î®¤·¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤Ä¤¤¤¿µÒ¼¼4¼¼¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ÆâÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¡×¤ä¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤Ê¤É¤Î·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ùËÜµ®»Ö»á¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥Æ¥È¡Ë¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¶È³¦¶þ»Ø¤Î¿¦¿Í¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢ÏÂ»æ¤äÃÝ¤Ê¤ÉÅ·Á³ÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¤·¤Ä¤é¤¨¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£³°´Ñ¤«¤éÆâÁõ¤Þ¤Ç¡¢Ì¸Åç¤Î¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿¦¿Íµ»¤ÎÈþ°Õ¼±¤Èµ¡Èù¤¬¿ï½ê¤Ë½É¤ë¡£
ÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ë¬¤ì¤¿µÒ¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤³¤È¡¢½É¤¬¼«Á³¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¨¡¨¡¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡ÖÀÐÂ¢¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÌ¾Î¹´Û¡É¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Î²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·úÊª¤Î¶íÂÎ¤ÏÏ·µà²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤¬Â°¿Í²½¤·¤ÆÎÁÍý¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÜµÒ¤ÎÉ¾²Á¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢»ÜÀß¤Î²þÁõ¤Ë¤«¤«¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤Ï·Ð±Ä¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÌ¼¤Ï¤ª¸«¹ç¤¤¤¹¤ë¤Î¤ÇÄü¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¿Ê²½¤ÎÂèÆóËë¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¼ÒÄ¹¡¦ÂçÍ¤¤µ¤ó¤À¡£ÀÐ¸¶²È¤ÎÄ¹½÷¡¦¶Ìµ®¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿²¹ÀôÎ¹´Û¤¬ÆÍÇ¡¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤È¶¦¤ËÂçÍ¤¤µ¤ó¤ÎÃæ¿´¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î¸òºÝ¤¬Êì¿Æ¤Î½÷¾¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¿ô¥«·î¸å¡¢¡ÖÀÐÂ¢¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÃË¤À½Ð¤Æ¤³¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢°§»¢¤Î¤¿¤á»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½÷¾¤µ¤ó¤È1ÂÐ1¡£»ä¤Î»Ñ¤ò¾å¤«¤é²¼¤Þ¤ÇÄ¯¤á¤Æ¡¢¡Ø¤Ï¤¤ºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍúÎò½ñ¤ò½ñ¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇò¤¤»æ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î´é¹ç¤ï¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÌÀÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤À¤È½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¥×¡¼ÂÀÏº¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢Ì¼¤ÏÍÌ¾Âç³Ø¤ÎÊý¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤¹¤ë¤Î¤ÇÄü¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡Ø¤â¤·¤É¤Á¤é¤«Áª¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÎ¹´Û¤òÁª¤Ö¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¡¡¢¤â¤¦ËÍ¤Ï¿¶¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Çµ¢¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ö¤ÎÅ¿Ëö¤òÊ¹¤¤¤¿Èà½÷¤ÎÈ¿±þ¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ¹´Û¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÈà½÷¤ÎÌ´¤ò¼Î¤Æ¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤¬ÀäÂÐ¤ËÀÐ¸¶Áñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¸«½¬¤¤¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤¬¡Ä½÷¾¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¾ò·ï
¤·¤«¤·¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë½÷¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç»ö¤À¡£ÂçÀÚ¤ÊÌ¼¤ÎÁê¼ê¡¢¤·¤«¤â²È¶È¤Î¸å·Ñ¤®¸õÊä¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍÆ°×¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«µö¤·¤òÆÀ¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ëÂçÍ¤¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÆñ´Ø¤Î½÷¾¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤â¡¢ÂçÍ¤¤µ¤ó¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÎ¹´Û¤òË¬¤ì¡¢¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ä»ñÎÁ¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡ÖÃÎ¼±ÉðÁõ¡×¤·¤ÆÂÐÌÌ¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¸òºÝ¤«¤é1Ç¯8¥«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÊÙ¼ÒÄ¹¤«¤éÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ë²ñ¤ï¤»¤í¡¢¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ÈÎ¹´Û¶È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼ÒÄ¹¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¸«Äê¤á¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¼Ò°÷¤è¤ê¤â²¼¤Î¸«½¬¤¤¤Î½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¼Ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼ã½÷¾¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÉú¤»¤ë¤³¤È¡×
¤³¤ì¤¬¡¢½÷¾¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤À°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é
ÂçÍ¤¤µ¤ó¤ÏÅö»þ29ºÐ¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¤¹¤®¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤À¤¬°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤â¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òÀÜµÒ¤¹¤ë»þ¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Î»ÅÊý¡¢ÎÁÍý¤Î¤³¤È¡¢´ï¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÁÇÄ¾¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶Ìµ®¤µ¤ó¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æþ¼Ò¤·¤ÆÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÎ¹´Û¤ò»ÅÀÚ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë»×¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò·è¤á¤¿¡£»þ¤Ë¸·¤·¤¯Æñ¤·¤¤¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò´Ý¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤ò¸Ü¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤Ä¤¤¤ËÎ¾¿Æ¤Îµö¤·¤òÆÀ¤Æ¡Ö·ëº§¡×¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡Ä
¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¨¤¨¤¾¡£ÀÒÆþ¤ì¡×
Æþ¼Ò¤«¤é8¥«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿2012Ç¯8·î¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÅâÆÍ¤Ë¼ã½÷¾¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¸òºÝ¤Îµö²Ä¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ·ëº§¤Îµö¤·¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1½µ´Ö¸å¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯65ºÐ¡£
¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¤ó¤¬¤óÃÃ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×
»ýÉÂ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Í½½¶åÆü¤ÎË¡Í×¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î10·î¡¢2¿Í¤Ï·ëº§¤·ÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÐ¸¶²È¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÐ¸¶Áñ¤ÎÂåÉ½¸¢¤Ï½÷¾¤Ë°Ü¤ê¡¢ÂçÍ¤¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¯¸«²¹Àô¡×¤Ï¡¢Ì¸ÅçÏ¢»³¤ÎÀ¾ÆîÏ¼¡¢¿·Àî·ÌÃ«±è¤¤¤Ë¤¢¤ë²¹Àô¶¿¤Î°ì³Ñ¤ò¤Ê¤¹¡£Å·¹ßÀî(¤¢¤â¤ê¤¬¤ï)¤ËÌÌ¤·¤¿ÀÐ¸¶Áñ¤ÏÀèÂå¤«¤é¡¢¸»Àô¤Î¶á¤¯¤ËÍá¾ì¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÉÙ¤ËÍ¯¤½Ð¤ë55ÅÙ¤ÎÅò¤ò¿¿¶õ¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ»³¤Î¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤ÆÅ¬²¹¤Ë¤¹¤ë¡ÖÇ®¸ò´¹´ï¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ´Û»ÜÀß¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¸»Àô¤ò·¡¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µÁÉã¤¬Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ãÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Æñ»ö¶È¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖºÊ¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡×
¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¼êÂ³¤¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯·¡ºï¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ»î¤··¡¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸«»ö¤ËÎÉ¼Á¤Î²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Î¹´Û¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡È·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡É½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ë¡¢½÷¾¤¬½é¤á¤Æ¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢ÊÙ¼ÒÄ¹¤âÄ¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¾ïÌ³¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
Î¹´Û·Ð±Ä¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤òÃÏÆ»¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¡¢°ì¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö»ñ³Ê¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£IT²ñ¼Ò¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢¿ô»ú¤Ë´Ø¤ï¤ë·Ð±Ä¤Î¼ÂÌ³¤Þ¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢µÞÀÂ¤·¤¿µÁÉã¤Î²þ³×¤ÈÊ³Æ®¤Ë¼«¿È¤ò½Å¤Í¡¢²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤ò¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¿¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÊ¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
20Âå¤Çµ¯¶È¤·¹¥¶ÈÀÓ¤«¤éÇäµÑ¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî²ñ¼Ò¤Ï¡¢µ»½Ñ¤¢¤ëÍ¥½¨¤ÊÃç´Ö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¹Ô¤¤ò·×²è¤·¤¿¤Î¤â¡¢µ»½Ñ¤â·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¡¢³ØÎò¤òÀÑ¤à¤è¤ê¡¢·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾ÍèËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£¶õ¤Ã¤Ý¤ÇÎ¹´Û¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÈÀÐ¸¶Áñ¡¢¤½¤·¤ÆÀèÂå¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë·Ð¸³¤ÈÀ®Ä¹¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢£Î¹´Û¤ÎÀ®Ä¹¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¡ÖÎÁÍýÄ¹¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¤½¤·¤Æ2019Ç¯¡¢ºÊ¤Î¼ã½÷¾¤¬¼ÒÄ¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÐ¸¶Áñ¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£Î¹´Û¤ÎÍ×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎÁÍýÄ¹¤Î¸òÂå¤À¡£Ä¹Ç¯¡¢ÀÐ¸¶Áñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÁÍýÄ¹¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Ä´Íý¤Î¸½¾ì¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î±¿±ÄÂÎ¼Á¤òºþ¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÎÁÍý¿Í¤Î¾ðÊó¤òµá¤á¤ëÃæ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢Åö»þ41ºÐ¤Î¾¾ËÜÂç¼ù¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼¯»ùÅç½Ð¿È¡£10Âå¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£¡ÖÎÁÍý¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍýÁÛ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÕ¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£20ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡¢²ûÀÐÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë»Å½Ð¤·²°¤ÇÆ¯¤¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡È¿¦¿Í¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÎÁÍý¿Í¤Î»Õ¾¢¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Êý¸þ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËËÜ²°¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÊÁ¤â¡¢ÎÁÍý¤â¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡£Á´Éô¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡¢¤ÈÉ¬»à¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼¯»ùÅç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤äÎÁÍý²°¤Ë¶Ð¤á¡¢ÂçÊ¬¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç¤Ï20Âå¸åÈ¾¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»³¤Î¤â¤Î¡×¡ÖÀî¤Î¤â¤Î¡×¤ò°·¤¦ÎÁÍý¤Îµ»½Ñ¤À¡£
¢£µþÅÔ¤Î±üºÂÉß¡ÖÈþ»³Áñ¡×¤Ç½¤¶È¤ò·è°Õ
¡Ö¤¢¤È5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÝ¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢10Ç¯¸å¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ËÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ½¤¹Ô¤Î¾ì¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¡ÈºÇ¹âÊö¡È¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÎ¹´Û¡ÖÈþ»³Áñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Èþ»³Áñ¤ÏµþÅÔ¤Î±üºÂÉß¡¢²ÖÇØ¤Ë¤¢¤ëÌÀ¼£ÁÏ¶È¤ÎÎÁÍýÎ¹´Û¤À¡£µ¨Àá¤ÎÌîÁð¤äÀîµû¡¢¥¸¥Ó¥¨¤Ê¤É¤òÁÇºà¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅ¦ÁðÎÁÍý¡×¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯¡¢35ºÐ¤Ë¤·¤Æ°ì¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¡¢¿È½Å¤ÎºÊ¤È¤È¤â¤ËµþÅÔ¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¤âÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸«½¬¤¤¤ÎÎ©¾ì¤Ç¿ßË¼¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢»Õ¾¢¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¡¢´¶¤¸¤È¤ì¤ä¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¸ý¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¡¢2Ç¯Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÁÍýÄ¹¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£50Ç¯°Ê¾åÈþ»³Áñ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Î»Å»ö¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢ËÍ¤âÉ¬¤º½¬ÆÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¿Í´ÖÎÏ¤Ç¤·¤¿¡×
2Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ»³ºÚ¤ä¥¸¥Ó¥¨¤ò½¸¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·Á¯¤ÊÌîÁð¡¢¿©ºà¤Ï¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¤½¤ì¤ò¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤ÇÎÁÍý¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¡¢°Õµ¤ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÆü¡¹¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬°ì½Ö¤Ç¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½¤¹ÔÀ¸³è¤â5Ç¯¤¬²á¤®¤¿º¢¡£ÃÏ¸µ¤Ë°ì¿Í»Ä¤ëÊì¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢¼¯»ùÅç¤ËÌá¤ëÆ»¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ë¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
Ì¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¤¬¡¢ÎÁÍýÄ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡½¡½¡£
ÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÅÅÏÃ¸ý¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÈþ»³Áñ¤ÎÎÁÍý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¬Ç¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¸Î¶¿¤ËÌá¤ë°ÕÌ£¡¢Î¹´Û¤Î±¿±Ä¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤Ê¤É¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤³¤Î¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£°ËÀªÃ°¿·½É¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö·¬¿åÎ®¡×¤«¤éÆÚ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÁÇºà¤È¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò½Å»ë¤·¡¢²á¾ê¤Ê±é½Ð¤òÇÓ¤·¤¿ÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÎÁÍý¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¼¯»ùÅç¤Î¸©°è¤ò±Û¤¨¡¢»§Ëà¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿©ºà¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬ÀÐ¸¶Áñ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢µì»§ËàÈÍ¤Ë¤¢¤¿¤ëµÜºê¸©¾®ÎÓ¤Ç´õ¾¯¤Ê½ã¿è¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¼ï¡ÊÏ»Çò¹õÆÚ¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡Ö·¬¿åÎ®(¤¯¤ï¤Å¤ë)ÃÜ»º¡×¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£¡Ê¡Ò°ËÀªÃ°¿·½É¤Ç12Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡Ä¡Ö¹õÆÚ¥í¡¼¥¹¤ß¤½ÄÒ¡×¡Ê864±ß¡Ë¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Ó»²¾È¡Ë
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢¤¤¤ÆÁá¡¹¡¢ÀÐ¸¶Áñ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹õÆÚ¤ò¤¹¤Ù¤Æ·¬¿åÎ®ÃÜ»º¤Î¤â¤Î¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ô¡¹¤ÎÀ¸»º¼Ô¤«¤é¹õÆÚ¤ò¼è¤ê´ó¤»¾ÞÌ£¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò°ì½Ö¤Ç¸«È´¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤Î¤â¤Î¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤È¤¤¤¦¡ØÀ©Ìó¡Ù¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÄÉµá¤¹¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤Ï¡¢Ì¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¤Î¶õµ¤¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢Ë¬¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¬°ìÃÊ¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¢£¸å·ÑÌäÂê¤ËÍÉ¤ì¤ë²¹Àô³¹¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë
´Û¤È¿ßË¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦ÂçÍ¤¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¹´Û¶È³¦¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÁË¤àÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ì¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉé²Ù¤¬ÊÐ¤é¤Ê¤¤¥·¥Õ¥ÈÀß·×¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¿Í°÷¤òÁý¤ä¤·¤ÆµëÍ¿¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Ñ¡¼¥È¼Ò°÷¤ä³°¹ñ¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¡¢65¿Í¤¬15¼¼¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀÐ¸¶Áñ¤Ï¡¢Î¹´Û¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2018Ç¯¡¢¶áÎÙ¤Ç¸å·Ñ¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²¹ÀôÎ¹´Û¤Î¾µ·Ñ¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¡£³°»ñ¤Î¼ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ÎÎ¹´Û¡ÖÌ¯¸«²¹Àô¤Í¤à¡×¤Ï¡¢¾µ·Ñ°ÊÍè7Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¿½É¤È²¹Àô¤Î²þÁõ¤¬º£Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´°Î»¤·¤¿¡£¡Ö¤Í¤à¡×¤Ï1¼¼1Çñ¡Ê2¿ÍÍøÍÑ¡Ë2Ëü±ßÂæ¡Á¤Ç¡¢ÀÐ¸¶Áñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Æþ¤ê¸ý¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¢£¾¼ÏÂ¤ÎÃÄÂÎ½É¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë
ÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯12·î¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤â¡¢²þ³×¤ÎÊâÄ´¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯5Éô²°¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¿Ê¤á¡¢Ã±²Á¥¢¥Ã¥×¤È²ÔÆ¯Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£²ÔÆ¯Î¨¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ90¡óÁ°¸å¡£ËÜ¶È¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ý±×¸»¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏÀ¯³Ø¡¢ºÒ³²¡¢´Ä¶ÊÑ²½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÎ¹´Û¶È¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃæ¤ÇÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Â¿³Ñ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤Ï¾¾ËÜÎÁÍýÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ö¶È¤Î³Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÍ¤¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
ÅÚÃÏ¤ÎÊª¸ì¡¢Îò»Ë¡¢¼«Á³¡¢ÎÁÍý¡¢¿Í¤Î±Ä¤ß¨¡¨¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¡Ö²¹ÀôÎ¹´Û¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡£Ì¯¸«ÀÐ¸¶Áñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÁíÂÎ¤ò¡È³°¤ÎÌÜ¡É¤ÇºÆÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤à¤®»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¤ÎÃÄÂÎ½É¤«¤é¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¾å¼Á¤ÊÅò½É¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ´ð½à¤ÎÂÚºß²ÁÃÍ¤Ø¡£°ìÏ¢¤Î¿Ê²½¤Îµ°À×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡Ö²¹ÀôÎ¹´Û¡×¤ÎÊ¸²½¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡¢°ì¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
----------
ºÂ°Â ¤¢¤¤Î¡Ê¤¶¤ä¤¹¡¦¤¢¤¤Î¡Ë
Polestar Communications¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1978Ç¯¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼ÒÆþ¼Ò¡£ÊÔ½¸¶ÉÀ¯·ÐÉô·ÐºÑÈÉ¡¢¼Ò²ñÉô¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£09Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢Ä«Æü¿·Ê¹Ê¡²¬ËÜÉô¡¦·ÐºÑÉô½Ð¸þ¡£16Ç¯¤«¤é¤¯¤é¤·ÈÉ¤ÇÊÝ°é¤ä³ØÆ¸¡¢Ï«Æ¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÌäÂê¤Ê¤É¤òÄÉ¤Ã¤¿´ë²è¤òÂ¿¿ô¡£Ï¢ºÜ¡Ö¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬¡ÖÉÏº¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÂç¾Þ2017¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯4·î¤«¤éPolestar Okinawa Gateway¼èÄùÌò¹ÊóÀïÎ¬»Ù±ç¼¼Ä¹¤È¤·¤ÆÍÎ²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤äIT´ë¶È¤Ê¤É¤Î¹Êó»Ù±ç¡¢·ÐºÑ¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£Æ±10·î¤«¤é¸½¿¦·óÌ³¡£Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¥×¥é¥¹¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊPolestar Communications¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºÂ°Â ¤¢¤¤Î¡Ë