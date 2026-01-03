◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

１０１回目の箱根路の覇者が復路の号砲が迫り、スタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が行われた。

往路では、青学大の絶対エース兼キャプテンの黒田朝日（４年）が５区で「シン山の神」兼「４代目・山の神」を襲名する異次元の区間新記録をマークし、往路新記録の５時間１８分８秒で優勝した。１８秒差の２位に早大、１分１８秒差の３位に中大が続いた。国学院大は１分５４秒差の４位。優勝候補の一角と目されていた駒大は４分５２秒差の７位と苦戦した。

史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大は、復路は当日変更なしで臨む。原晋監督（５８）は勝負が決まり、プレッシャーがない状況で走ることを「ピクニックラン」と呼ぶが「まだ簡単にピクニックランになりません。３分差がつかなければ安心できません」と油断はない。箱根の山で伝説をつくった黒田朝日も、往路優勝を喜んだ後、総合Ｖに向けて「まだ５区間、残っています」と表情を引き締めた。最終１０区の折田壮太（２年）が大手町にゴールするまでチーム一丸で戦う。

１８秒差、距離にして約１１０メートルと青学大の背中が見える位置からスタートする早大は、７区に前回まで３年連続１区を走った主力の間瀬田純平（４年）を起用。大学駅伝３冠を果たした２０１０年度以来、１５年ぶりの総合優勝を目指す。

往路３位の中大は、前回１区で圧倒的な区間賞を獲得したエース吉居駿恭（４年）を９区に投入。復路の最長区間でエースの激走を期待する。１０区にはルーキーの浜口大和に代わって、吉中祐太（４年）が入った。１９９６年以来、３０年ぶりとなる最多の１５回目の優勝に向けて、藤原正和監督（４４）「吉居駿恭で勝負したい」と言葉に力を込めて話した。青学大の原監督は「一番、怖いのはやはり中大」と最大限に警戒している。

往路４位の国学院大は「５本柱」のひとりの高山豪起（４年）を７区に起用。マラソン日本人学生歴代９位（２時間８分５０秒）の高山を軸に、１分５４秒差の青学大を追う。１０区は前回３位の吉田蔵之介（３年）に代えて、今季好調の尾熊迅斗（２年）を投入した。前田康弘監督（４７）は「諦める差ではありません。復路の選手の方が往路の選手より調子はいいです」と悲願の初優勝へ意欲をみなぎらせた。

７位の駒大は、大エースの佐藤圭汰（４年）を最終１０区に投入した。かつて、青学大の出岐雄大や明大の鎧坂哲哉ら絶対エースがアンカーとして出場したこともある。７区に谷中晴（２年）、８区に山川拓馬（４年）を入れた。復路に主力を起用。最後の最後まで優勝を目指して戦い抜く覚悟だ。

往路１５位と大苦戦し、継続中としては最長の２１年連続シード権（１０位以内）へ後がない東洋大は、８区に前回区間２位の網本佳悟主将（４年）を投入し、巻き返しを図る。その一方で、前々回１０区区間賞、前回４区３位の主力の岸本遼太郎（４年）は７区から外れる厳しい布陣になった。１０位の東海大とは２分４５秒差。距離にして約１キロ先にあるシード権を懸命に追いかけていく。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

全２１チームの復路出場選手は以下の通り。【】内は当日変更で出番がなくなった選手。

◇青学大（往路優勝）

６区 石川浩輝（１年）

７区 佐藤愛斗（２年）

８区 塩出翔太（４年）

９区 佐藤有一（４年）

１０区 折田壮太（２年）

◇早大（往路２位）

６区 山崎一吹（３年）

７区 間瀬田純平（４年）【多田 真（１年）】

８区 堀野正太（１年）【宮岡凜太（４年）】

９区 小平敦之（３年）【宮本優希（３年）】

１０区 瀬間元輔（２年）

◇中大（往路３位）

６区 並川颯太（２年）

７区 七枝 直（２年）

８区 佐藤大介（２年）

９区 吉居駿恭（４年）【白川陽大（４年）】

１０区 吉中祐太（４年）【浜口大和（１年）】

◇国学院大（往路４位）

６区 後村光星（３年）

７区 高山豪起（４年）【鼻野木悠翔（２年）】

８区 飯国新太（２年）

９区 野田顕臣（１年）

１０区 尾熊迅斗（２年）【吉田蔵之介（３年）】

◇城西大（往路５位）

６区 大沼良太郎（４年）

７区 山中達貴（４年）【河野世寿（３年）】

８区 小田伊織（３年）

９区 中島巨翔（３年）【村木風舞（２年）】

１０区 岩田真之（４年）

◇順大（往路６位）

６区 谷本昂士郎（２年）

７区 玉目 陸（２年）【村松 翼（３年）】

８区 永原颯磨（２年）【野崎健太朗（２年）】

９区 石岡大侑（４年）１０区 山本 悠（２年）【大倉靖萌（４年）】

◇駒大（往路７位）

６区 伊藤蒼唯（４年）

７区 谷中 晴（２年）【植阪嶺児（３年）】

８区 山川拓馬（４年）【坂口雄哉（２年）】

９区 菅谷希弥（２年）

１０区 佐藤圭汰（４年）【新谷倖生（３年）】

◇創価大（往路８位）

６区 小池莉希（３年）

７区 石丸惇那（４年）

８区 衣川勇太（４年）

９区 榎木凜太朗（２年）

１０区 齊藤大空（３年）

◇日大（往路９位）

６区 山口聡太（３年）【滝沢愛弥（４年）】

７区 天野啓太（３年）【石川悠斗（２年）】

８区 山口月暉（４年）

９区 中沢星音（４年）【長澤辰朗（２年）】

１０区 大仲竜平（４年）

◇東海大（往路１０位）

６区 水野夢大（２年）

７区 鈴木天智（４年）

８区 ロホマンシュモン（４年）

９区 中野純平（２年）【藤田 悠（３年）】

１０区 竹割 真（４年）【中井陸人（４年）】

◇中央学院大（往路１１位）

６区 小松裕大朗（４年）

７区 三角洸太（４年）【徳善 龍（２年）】

８区 黒谷 優（４年）

９区 山中航太（２年）【林 愛斗（３年）】

１０区 成川翔太（４年）

◇山梨学院大（往路１２位）

６区 南葉聖琥（３年）

７区 大杉亮太朗（２年）【傳法谷元（３年）】

８区 松岡一星（２年）【高橋楓河（２年）】

９区 和田瑛登（３年）【平井 翼（３年）】

１０区 田原匠真（３年）

◇東農大（往路１３位）

６区 梅原悠良（２年）

７区 内田温規（１年）【渡邉有翔（３年）】

８区 菅原匠人（２年）

９区 菅野優空（２年）

１０区 井坂 光（１年）【川上 温（２年）】

◇神奈川大（往路１４位）

６区 大岩 蓮（３年）

７区 滝本朗史（３年）【山本琉楓（３年）】

８区 遠藤優裕（２年）【近藤大智（２年）】

９区 花井 創（３年）

１０区 志食隆希（４年）

◇東洋大（前回１５位）

６区 内堀 勇（２年）

７区 浜中 尊（３年）【岸本遼太郎（４年）】

８区 網本佳悟（４年）【馬場大翔（３年）】

９区 久保田琉月（３年）

１０区 薄根大河（３年）

◇日体大（往路１６位）

６区 山上勇希（２年）

７区 二村昇太朗（４年）【吉岡斗真（２年）】

８区 吉田黎大（３年）

９区 佐藤 大和（２年）【永見進之介（２年）】

１０区 夏見 虹郎（１年）【大竹雄大（４年）】

◇帝京大（往路１７位）

６区 広田 陸（３年）【大西柊太朗（３年）】

７区 柴戸 遼太（４年）【佐藤誠悟（２年）】

８区 松井 一（２年）

９区 尾崎仁哉（４年）

１０区 鎗田大輝（４年）

◇大東大（往路１８位）

６区 戸田優真（４年）【石川郁弥（３年）】

７区 中沢真大（２年）

８区 照井海翔（４年）【庄司瑞輝（３年）】

９区 入浜輝大（４年）【キプロップ（２年）】

１０区 赤星龍舞（４年）【清水雄翔（２年）】

◇東京国際大（往路１９位）

６区 中山拓真（４年）

７区 大村良紀（４年）【大平滉太（４年）】

８区 前田寛明（４年）【菱田紘翔（３年）】

９区 川内琉生（４年）

１０区 久保茉潤（１年）

◇立大（往路２０位）

６区 野口颯汰（３年）

７区 小倉史也（４年）

８区 山下翔吾（２年）【尾関柊太（１年）】

９区 永井 駿（４年）【森川祐暉（２年）】

１０区 鈴木愛音（２年）

◇関東学生連合（オープン参加、往路２０位相当）

６区 山中寿世夢（国士舘大３年）

７区 秋吉 拓真（東大４年）

８区 横尾 皓（芝浦工大４年）

９区 染谷 雄輝（日本薬科大４年）

１０区 佐野 颯人（武蔵野学院大３年）