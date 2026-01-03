スタート地点では号砲に向けて準備が進む（カメラ・岡野　将大）

◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 　（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

　１０１回目の箱根路の覇者が復路の号砲が迫り、スタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が行われた。

　往路では、青学大の絶対エース兼キャプテンの黒田朝日（４年）が５区で「シン山の神」兼「４代目・山の神」を襲名する異次元の区間新記録をマークし、往路新記録の５時間１８分８秒で優勝した。１８秒差の２位に早大、１分１８秒差の３位に中大が続いた。国学院大は１分５４秒差の４位。優勝候補の一角と目されていた駒大は４分５２秒差の７位と苦戦した。

　史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大は、復路は当日変更なしで臨む。原晋監督（５８）は勝負が決まり、プレッシャーがない状況で走ることを「ピクニックラン」と呼ぶが「まだ簡単にピクニックランになりません。３分差がつかなければ安心できません」と油断はない。箱根の山で伝説をつくった黒田朝日も、往路優勝を喜んだ後、総合Ｖに向けて「まだ５区間、残っています」と表情を引き締めた。最終１０区の折田壮太（２年）が大手町にゴールするまでチーム一丸で戦う。

　１８秒差、距離にして約１１０メートルと青学大の背中が見える位置からスタートする早大は、７区に前回まで３年連続１区を走った主力の間瀬田純平（４年）を起用。大学駅伝３冠を果たした２０１０年度以来、１５年ぶりの総合優勝を目指す。

　往路３位の中大は、前回１区で圧倒的な区間賞を獲得したエース吉居駿恭（４年）を９区に投入。復路の最長区間でエースの激走を期待する。１０区にはルーキーの浜口大和に代わって、吉中祐太（４年）が入った。１９９６年以来、３０年ぶりとなる最多の１５回目の優勝に向けて、藤原正和監督（４４）「吉居駿恭で勝負したい」と言葉に力を込めて話した。青学大の原監督は「一番、怖いのはやはり中大」と最大限に警戒している。

　往路４位の国学院大は「５本柱」のひとりの高山豪起（４年）を７区に起用。マラソン日本人学生歴代９位（２時間８分５０秒）の高山を軸に、１分５４秒差の青学大を追う。１０区は前回３位の吉田蔵之介（３年）に代えて、今季好調の尾熊迅斗（２年）を投入した。前田康弘監督（４７）は「諦める差ではありません。復路の選手の方が往路の選手より調子はいいです」と悲願の初優勝へ意欲をみなぎらせた。

　７位の駒大は、大エースの佐藤圭汰（４年）を最終１０区に投入した。かつて、青学大の出岐雄大や明大の鎧坂哲哉ら絶対エースがアンカーとして出場したこともある。７区に谷中晴（２年）、８区に山川拓馬（４年）を入れた。復路に主力を起用。最後の最後まで優勝を目指して戦い抜く覚悟だ。

　往路１５位と大苦戦し、継続中としては最長の２１年連続シード権（１０位以内）へ後がない東洋大は、８区に前回区間２位の網本佳悟主将（４年）を投入し、巻き返しを図る。その一方で、前々回１０区区間賞、前回４区３位の主力の岸本遼太郎（４年）は７区から外れる厳しい布陣になった。１０位の東海大とは２分４５秒差。距離にして約１キロ先にあるシード権を懸命に追いかけていく。

　箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

　全２１チームの復路出場選手は以下の通り。【】内は当日変更で出番がなくなった選手。

　◇青学大（往路優勝）

　６区　石川浩輝（１年）

　７区　佐藤愛斗（２年）

　８区　塩出翔太（４年）

　９区　佐藤有一（４年）

１０区　折田壮太（２年）

　◇早大（往路２位）

　６区　山崎一吹（３年）

　７区　間瀬田純平（４年）【多田　真（１年）】

　８区　堀野正太（１年）【宮岡凜太（４年）】

　９区　小平敦之（３年）【宮本優希（３年）】

１０区　瀬間元輔（２年）

　◇中大（往路３位）

　６区　並川颯太（２年）

　７区　七枝　直（２年）

　８区　佐藤大介（２年）

　９区　吉居駿恭（４年）【白川陽大（４年）】

１０区　吉中祐太（４年）【浜口大和（１年）】

　◇国学院大（往路４位）

　６区　後村光星（３年）

　７区　高山豪起（４年）【鼻野木悠翔（２年）】

　８区　飯国新太（２年）

　９区　野田顕臣（１年）

１０区　尾熊迅斗（２年）【吉田蔵之介（３年）】

　◇城西大（往路５位）

　６区　大沼良太郎（４年）

　７区　山中達貴（４年）【河野世寿（３年）】

　８区　小田伊織（３年）

　９区　中島巨翔（３年）【村木風舞（２年）】

１０区　岩田真之（４年）

　◇順大（往路６位）

　６区　谷本昂士郎（２年）

　７区　玉目　陸（２年）【村松　翼（３年）】

　８区　永原颯磨（２年）【野崎健太朗（２年）】

　９区　石岡大侑（４年）１０区　山本　悠（２年）【大倉靖萌（４年）】

　◇駒大（往路７位）

　６区　伊藤蒼唯（４年）

　７区　谷中　晴（２年）【植阪嶺児（３年）】

　８区　山川拓馬（４年）【坂口雄哉（２年）】

　９区　菅谷希弥（２年）

１０区　佐藤圭汰（４年）【新谷倖生（３年）】

　◇創価大（往路８位）

　６区　小池莉希（３年）

　７区　石丸惇那（４年）

　８区　衣川勇太（４年）

　９区　榎木凜太朗（２年）

１０区　齊藤大空（３年）

　◇日大（往路９位）

　６区　山口聡太（３年）【滝沢愛弥（４年）】

　７区　天野啓太（３年）【石川悠斗（２年）】

　８区　山口月暉（４年）

　９区　中沢星音（４年）【長澤辰朗（２年）】

１０区　大仲竜平（４年）

　◇東海大（往路１０位）

　６区　水野夢大（２年）

　７区　鈴木天智（４年）

　８区　ロホマンシュモン（４年）

　９区　中野純平（２年）【藤田　悠（３年）】

１０区　竹割　真（４年）【中井陸人（４年）】

　◇中央学院大（往路１１位）

　６区　小松裕大朗（４年）

　７区　三角洸太（４年）【徳善　龍（２年）】

　８区　黒谷　優（４年）

　９区　山中航太（２年）【林　愛斗（３年）】

１０区　成川翔太（４年）

　◇山梨学院大（往路１２位）

　６区　南葉聖琥（３年）

　７区　大杉亮太朗（２年）【傳法谷元（３年）】

　８区　松岡一星（２年）【高橋楓河（２年）】

　９区　和田瑛登（３年）【平井　翼（３年）】

１０区　田原匠真（３年）

　◇東農大（往路１３位）

　６区　梅原悠良（２年）

　７区　内田温規（１年）【渡邉有翔（３年）】

　８区　菅原匠人（２年）

　９区　菅野優空（２年）

１０区　井坂　光（１年）【川上　温（２年）】

　◇神奈川大（往路１４位）

　６区　大岩　蓮（３年）

　７区　滝本朗史（３年）【山本琉楓（３年）】

　８区　遠藤優裕（２年）【近藤大智（２年）】

　９区　花井　創（３年）

１０区　志食隆希（４年）

　◇東洋大（前回１５位）

　６区　内堀　勇（２年）

　７区　浜中　尊（３年）【岸本遼太郎（４年）】

　８区　網本佳悟（４年）【馬場大翔（３年）】

　９区　久保田琉月（３年）

１０区　薄根大河（３年）

　◇日体大（往路１６位）

　６区　山上勇希（２年）

　７区　二村昇太朗（４年）【吉岡斗真（２年）】

　８区　吉田黎大（３年）

　９区　佐藤　大和（２年）【永見進之介（２年）】

１０区　夏見　虹郎（１年）【大竹雄大（４年）】

　◇帝京大（往路１７位）

　６区　広田　　陸（３年）【大西柊太朗（３年）】

　７区　柴戸　遼太（４年）【佐藤誠悟（２年）】

　８区　松井　一（２年）

　９区　尾崎仁哉（４年）

１０区　鎗田大輝（４年）

　◇大東大（往路１８位）

　６区　戸田優真（４年）【石川郁弥（３年）】

　７区　中沢真大（２年）

　８区　照井海翔（４年）【庄司瑞輝（３年）】

　９区　入浜輝大（４年）【キプロップ（２年）】

１０区　赤星龍舞（４年）【清水雄翔（２年）】

　◇東京国際大（往路１９位）

　６区　中山拓真（４年）

　７区　大村良紀（４年）【大平滉太（４年）】

　８区　前田寛明（４年）【菱田紘翔（３年）】

　９区　川内琉生（４年）

１０区　久保茉潤（１年）

　◇立大（往路２０位）

　６区　野口颯汰（３年）

　７区　小倉史也（４年）

　８区　山下翔吾（２年）【尾関柊太（１年）】

　９区　永井　駿（４年）【森川祐暉（２年）】

１０区　鈴木愛音（２年）

　◇関東学生連合（オープン参加、往路２０位相当）

　６区　山中寿世夢（国士舘大３年）

　７区　秋吉　拓真（東大４年）

　８区　横尾　　皓（芝浦工大４年）

　９区　染谷　雄輝（日本薬科大４年）

１０区　佐野　颯人（武蔵野学院大３年）