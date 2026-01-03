42万回以上再生され、3万以上の「いいね」を獲得しているのは、よかれと思ってした飼い主の行動に対する猫の反応。予想外の反応に、視聴者からは「猫から苦情が出てる」「そぉじゃないのぉ～って言ってそう」「ちがうって言うてる爆笑」などのコメントが集まっています。

【動画：かまってアピールしてきた猫→両手でそっと持ち上げたら…予想外の『可愛すぎる展開』】

構ってほしいけど…

TikTokアカウント「もっふる」に投稿されたのは、ラグドールの「もっふるちゃん」が飼い主さんに甘えているときの様子。もっふるちゃんが構ってアピールをしてきたため、飼い主さんはたくさん構ってあげようと両手を出したといいます。

飼い主さんがもっふるちゃんのおなかのあたりに両手を入れ、そっと持ち上げると…？もっふるちゃんは「イヤ～」とばかりに「くぅぅ～ん」と一鳴き。すぐに下ろし、再度持ち上げてみるとやはり「にゃうぅ～」と抗議の声を上げたそうです。

抱っこじゃなかった？

ラグドールとは「ぬいぐるみ」を意味し、抱っこが好きな子が多いといわれています。抱っこされると力を抜いて身を任せることが多いのだとか。もっふるちゃんにも抱っこしてほしい気分のときがあるのかもしれませんが、この日は違ったようですね。

その後、飼い主さんが何度か抱き上げてみますが、もっふるちゃんは「にゃう～」と拒否。「イヤなの」「そうじゃないの」と抗議をしているようにも聞こえたそうです。もしかしたら抱っこではなく“なでなで”をしてほしかったのでしょうか。

2歳になったばかりのもっふるちゃん

実はもっふるちゃんは2歳になったばかりなのだそうです。人間でいえば24歳くらい。自由を謳歌したり、日によって気分が変わりやすかったりするお年頃なのかもしれません。

長くふわふわの毛をモフらせてくれる日もあれば、箱の中から手を出して握手会を開催してくれることもあるとのこと。どうやら抱っこ好きなラグドールではないものの、飼い主さんと遊ぶのは好きみたいですね。

投稿を見た視聴者からは「うちの子も同じです～！近付いては来るけど抱っこすると悲鳴上がるんです」「ウチのキジトラがそうだけど、撫でて欲しいだけで、他は嫌がることある」とのコメントも。抱っこよりなでてほしい猫さんが多いのかもしれません。

TikTokアカウント「もっふる」では、もっふるちゃんの自由気ままな日常が投稿されています。なでなでを堪能するもっふるちゃんは見逃せませんよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「もっふる」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。