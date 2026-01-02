――後半から追いかけていく状況で4つ順位を上げた。レース中の心境は？

「前半を突っ込みすぎず、後半からしっかりペースを上げていくイメージでレースプランを組んでいた。自分が思っていた順位とは違って下位での襷リレーでしたが、焦らずに自分のレースをしようと思って走りました」

――区間11位、自身の走りを振り返って

「欲を言えばもう少しタイムを上げて区間3番以内が目標だったので、タイムや区間順位は満足していません。ただ、レースプランとしては後半に上げることができましたし、レース中ずっと楽しかったので、大学最後のレースとしては良かったと思います」

――最後の箱根駅伝、目に焼き付けた景色は？

「21kmの間ずっと応援してくださるたくさんの人や運営の方々など、色々な人の支えがあって成り立っている大会だと感じました。箱根駅伝を走れる幸せを噛み締めながら走っていました。去年も今年も楽しく走らせてもらったので、寂しい気持ちもありますが、後輩たちにキャプテンとしての背中を見せられたと思います」

――キャプテンとしての1年を振り返って

「最初はチームをまとめていくのに精一杯で、自分の走りが全然出来ていませんでしたが、夏以降少しずつチームがまとまってきて、みんながたくさん支えてくれたので、チーム全員でここまで来られたと思います。明日は4年生の走りを自分も目に焼き付けたいと思いますし、自分からもエールを送って、大手町で全員で笑いたいと思います」

――復路に向けてキャプテンとして後輩たちやチームに伝えたいことは？

「この競技をしていると苦しいところがたくさんあると思いますが、箱根駅伝も含めて三大駅伝はすごく楽しい場だと思うので、一人ひとりが力を入れて、少しでも上を向いて目標に向かって頑張っていってほしいと思います」

――今後はどんなランナーを目指していきたい？

「自分だけではなく、周りの人たちを笑顔にできるようなランナーになりたい。僕のモットーが『人への感謝を大切にすること』なので、感謝の走りを色々な人に見てもらいたいです」