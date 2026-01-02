【お年玉でトラブル！？】イマドキ〜？「全額プリペイドカードに」【第1話まんが】#ママスタショート
お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。
今回は、イマドキなお年玉の使い方から起こった一件です。
子どもたちはおばあちゃんからお年玉を貰って上機嫌。
「お母さん、ムリしてない？」
お年玉の金額を見て思わず実母を心配しますが、実母からは、「いいのいいの！」と優しい言葉が。ありがたい話ですね。しかし……。
帰宅後、お年玉を持ってバタバタと出かける子どもたち。
その行き先は“コンビニ”。
「一体何を買ったの？」
何かを買いに行ったはずなのに、帰宅した子どもたちは手ぶら。思わず質問すると返ってきた答えにママはビックリ。もらった5,000円で購入したのは、ゲームに課金するためのプリペイドカードでした。
イマドキ……ですよね。プリペイドカードの購入がいいのか悪いのかも気になりますが、お年玉を全額使うのもどうか。お金の使い方について話し合わないといけないのかもしれませんね。
お年玉に関するエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
