Mrs. GREEN APPLEが公式Xを更新。フェーズ3幕開けとなったスペシャルプログラム『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』への感謝とともに、配信後のオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【画像】半纏姿の大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架／大森元貴の自撮りショット／【動画】『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』アーカイブ

■“こたつでまったり”新年ムードあふれる大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架

公開された写真には、「2026」の立体ロゴを背に、こたつに並んで座る大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の姿が収められている。

3人は和の雰囲気を感じさせる半纏（はんてん）に身を包み、手を合わせた穏やかなポーズを披露。ナチュラルなヘアスタイルと力の抜けた表情からは、配信後ならではのリラックスした空気感が伝わってくる。

テーブルの上にはみかんが置かれ、背景には扇子や正月飾りも。新年らしいあたたかさに包まれた、まったりとした1枚となっている。

■大森元貴はソロショットも公開「ありがとうございました」

さらに大森元貴は自身のXで、「ありがとうございました」とシンプルな言葉を添えたソロショットも投稿。

「2026」の数字をバックに笑顔でピースサインを見せており、少し崩れたヘアも含めて、自然体な姿が印象的だ。

公式アカウントでは「こたつでまったり配信、いかがだったでしょうか」「お正月の素のミセス全開でお届けしました」と振り返りつつ、配信アーカイブの案内も行われている。

なお、Mrs. GREEN APPLEは1月12日に、フェーズ3開幕後初となるデジタルシングル「lulu.」（読み：ルル）をリリース予定。

さらに、東京・国立競技場4daysを含むスタジアムツアーの開催も同配信内で発表され、フェーズ3への期待が一層高まっている。

ファンからは「ボサ貴がメロすぎる」「トップアーティストの配信の顔じゃなくて面白すぎる」「まったりカオスな幕開けを覗き見できて幸せw」「ハイライトが多すぎる」「素の3人に好きが増した」「素ミセスかわいい」「レコ大とのギャップすごい」といった声が寄せられている。

■『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』アーカイブ