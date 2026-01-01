猫が嫌がる飼い主のNG行動5選

猫は人に合わせようとせず、自分のペースを大切にする動物です。飼い主が悪気なくしている行動の中にも、猫にとってはストレスになるものがあります。

ここでは、猫が本当は嫌がっている行動を紹介します。

1.無理に抱っこしたり長時間触りすぎる

猫は抱っこが苦手な子が多く、自分から甘えたいタイミングでしか触れられたくない動物です。特に、嫌がっているのに無理に抱っこを続けると、飼い主への信頼を失い、「抱っこ＝怖いこと」と覚えてしまうことも。

短時間で離す、嫌がる素振りを見せたらすぐにやめるのが基本です。

2.顔や体をしつこく撫でる・近づけすぎる

猫は顔を近づけられると威圧感を覚えます。特に目をじっと見つめる行為は「敵意」と捉えられることも。

また、撫でるのは頭や首の後ろなど“猫が許す範囲”にとどめましょう。しつこく触れるとストレスを感じ、避けられる原因になります。

3.大きな声や音で驚かせる

猫は聴覚が非常に敏感です。大きな声や物音、急な拍手、掃除機の音などは大きなストレスになります。

怒鳴ったり驚かせたりする行為は、猫にとって「怖い存在」として飼い主を記憶させてしまうことも。声をかけるときは穏やかなトーンを心がけましょう。

4.大声で叱る・威圧的に注意する

イタズラをしたときに大声で叱ったり、体罰に近い行為をとるのは絶対にNGです。猫は何を怒られているのか理解できず、ただ恐怖心だけが残ります。

叱るよりも、問題行動を防げる環境づくりや、良い行動を褒めることを意識しましょう。

5.プライベートスペースを奪う・居場所を頻繁に変える

猫は縄張り意識が強く、安心できる場所をとても大切にします。お気に入りのベッドやキャットタワーを頻繁に動かしたり、隠れ場所を片付けてしまうと落ち着かなくなることがあります。

猫が安心して過ごせる「自分だけの空間」はできるだけそのままにしておきましょう。

NG行動が猫に与える影響

猫はもともと単独で行動する動物で、他者との距離感をとても大切にします。無理なスキンシップや急な動き、大きな音などは、猫にとって「危険」と感じる対象になりやすいのです。

安心して過ごせる環境や、自分のペースで行動できる時間が奪われると、強いストレスを感じてしまいます。こうしたストレスは、隠れる・毛繕いをしすぎる・トイレ以外で排泄するなどの問題行動につながることもあります。

猫が穏やかに暮らすためには、過度な関わりよりも「適度な距離感」を保つことが何より大切です。

猫に安心してもらうための接し方のコツ

猫と信頼関係を築くには、「近づくこと」よりも「待つこと」が大切です。無理に触ったり抱っこしたりするよりも、猫が自分から近づいてくる瞬間を尊重しましょう。

猫に声をかけるときは、穏やかなトーンで短く話しかけるのがポイントです。高すぎる声や急な動きは警戒されやすいため、静かな環境で落ち着いた動作を心がけましょう。また、猫が安心できる寝場所や隠れ場所はできるだけ変えず、居心地の良い空間を守ることも大切です。

スキンシップは“求められたときだけ”を基本にすれば、猫のほうから自然と甘えてくれるようになります。押しつけない優しさが、猫にとって一番の安心につながります。

まとめ

猫は、飼い主の愛情をしっかり感じ取る生きものです。けれど、その愛情が「構いすぎ」「近づきすぎ」になると、かえってストレスの原因になることもあります。大切なのは、猫のペースを尊重し、安心して過ごせる距離感を守ること。

無理に抱くより、そっと隣で過ごす。大声で呼ぶより、静かに目を合わせる。そんな小さな思いやりの積み重ねが、猫にとって何よりの信頼になります。猫が心からリラックスできる環境を整え、あなたと猫の関係を少しずつ育てていきましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)