この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【ストレンジャーシングス5】ヤバすぎた最終話の小ネタ解説と初見ネタバレ感想」を公開した。約9年にわたる壮大な物語が完結したNetflixドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』について、過去シーズンとの繋がりに触れながら、最終話の感動を一層深める小ネタと感想を語っている。



動画ではまず、シリーズの構成の見事さに言及。シーズン1の最終話タイトルが「裏側の世界」であったのに対し、シーズン5の最終話は「表側の世界」となっており、物語の始まりと終わりが美しい対をなしている点を指摘した。最終話は絶望的な状況から始まり、誰が命を落としてもおかしくない緊迫感に満ちていたという。



中でも、これまでの物語を踏まえた胸熱な展開が複数あったとサイ氏は語る。シーズンを通して犬猿の仲だったスティーブとジョナサンが、絶体絶命の場面で手を取り合うシーンや、シーズン2でダスティンを励ましたナンシーの「数年すればあなたの魅力に気づく」という言葉が成就する場面は、シリーズを追い続けたファンにとって感慨深いものだった。さらに、ダスティンが卒業式で行ったスピーチは、シーズン4で命を落としたエディが語っていた計画を実行したものであり、彼の意志が受け継がれた感動的な場面だったという。



また、制作陣によるファンへの粋な計らいも解説された。ホッパーがジョイスへのプロポーズ直前に口にした地名「モントーク」は、本作が制作される前の構想案のタイトルであった。サイ氏は、この小ネタを「ダファー兄弟ファンにとってはたまらないシーン」と評した。



約9年間、リアルタイムでシリーズを追ってきたというサイ氏は、「無駄に意味深なラストを添えるのでなく綺麗に幕を閉じたことに感謝しつつも、終わってほしくないという欲望から『実はまだ何かあるんじゃないか』と最後まで画面を凝視した」と語る。物語の始まりであった「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」で物語が締めくくられるラストは、次世代への継承を示唆しつつも美しく完結しており、まさに「最高のダンジョンズ＆ドラゴンズをありがとうございました」という一言に尽きると締めくくった。