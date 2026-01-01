【魚座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

魚座（2/19~3/20生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

のびのびと才能を発揮できる好調運の魚座。2025年下半期に続き、幸運の星・木星があなたを力強く応援してくれています。この追い風は上半期中続くので、このチャンスを逃さないで。大きな夢に近づけるときですから「できるはずない」と思わず、動いてみることが成功を引き寄せるポイント。積極的に動けば動くほど、できることが増えていくでしょう。

あなたが楽しそうにしていると周囲にも人がたくさん集まってきます。とくに3月は新しいことを始めるのにもってこいの月。今までなら、ネガティブなことに目がいって足踏みをしていたような場面でも、やってみようという気になれるはず。思い立ったらすぐアクションを起こし、幸運の勢いに乗って。

4月頃は、できるはずだったことにブレーキがかかるかもしれませんが、それは調整が必要だというサイン。見切り発車で目が行き届いていなかった部分をチェックし、対応すればまた前へ進めるでしょう。「ダメなんだ」とすぐに結論を出さず、粘り強くやっていくことが大切です。

6月の運気は、一進一退。周囲はどんどんやろうと声をかけても、あなたの気分が乗らなくて話がストップするなど、歯車がかみ合わなくなるかも。何かとぎくしゃくしそうですが、もつれた糸は丁寧にほぐせば大丈夫。壁にぶつかったなと思ったら、ひと休みしてからまた取り組んでみてください。リラックスするといい解決策が見つかり、もつれた糸もするりとほどけるはずです。

魚座の2026年上半期の《仕事運》は？

1月からいいアイデアが浮かび、好発進できる暗示が。クリエイティブな才能が開花するときなので、オリジナリティあふれる力を発揮できるでしょう。ただ、思いつきをそのまま口にすると、すぐには理解されないかも。周囲に伝わりやすい表現を考えると賛成してくれる人が多くなり、アイデアを採用してもらえそうです。

2〜3月はリーダーとなってチームを引っ張っていく立場になるかも。出しゃばらないほうがいいかと一歩下がっていても、あなたにリーダーになってほしいと求められ、前に出ることになりそうです。いざ先頭に立ってみると、想像していなかったようなやりがいもあり、楽しく意欲的に働けるでしょう。

魚座の2026年上半期の《健康運》は？

外に出ている間は元気でいられますが、家に帰って一息つくと疲れを感じそう。テンションが上がると、疲労を忘れて動いてしまうため、さっきまで元気だったのにと自分でも不思議に思うでしょう。ここぞというときにスタミナが切れてダウンしないように、定期的な休養とメンテナンスを。

何曜日はマッサージへ行くなどと決めておくと、ちょっとした不調に気づきやすくなり、回復も早まるでしょう。体を動かすなら、ジムで黙々と鍛えるより、テニスやバレーボールなど、みんなで楽しめるものがおすすめです。ゲーム性があって、勝敗で盛り上がれるのも楽しく続ける秘訣。通うたびに仲間にも会え、いい気分転換になるでしょう。

魚座の2026年上半期の《人間関係》は？

華やかで注目されやすい運気。魚座がもつ、もともとの優しさや思いやりが愛され、あなたも自分らしく気持ちを表現できて人気者に。自然と、周囲にはたくさん人が集まってくるようになるでしょう。推し活にハマると、一緒にイベントやコンサート、フェスなどに行ける友だちができるかもしれません。楽しい遊び仲間ができて、充実の上半期になる予感です。

小さなミスや細かなことを指摘してくる人には苦手意識を感じそうですが、素直に受け止めて対応すると、よき味方になってくれます。あなたが困っているときにはさりげなく手助けをしてくれて、そっと支えてくれる存在になるでしょう。裏表なくつき合える人ですから、大切に。

魚座の2026年上半期の《金運》は？

レジャー運が好調で、お金も何かと出ていきがち。楽しい思い出はたくさんできますが、油断すると毎月、金欠になってしまう恐れがあるときです。しかし、だからといって急に倹約しようとするとストレスがたまり、運の巡りも滞ってしまうことに。例えば旅行なら、移動手段か宿か、滞在中のレジャーか、何にお金をかけるのかポイントを決めて。豪華一点主義で、お土産は最小限にするなど工夫すれば、レジャーの満足感とお金のやりくりのどちらもうまくいくでしょう。

小銭やちょっとしたポイント、クーポンはしっかり貯めて。あともう少しあればというときに役立ったり、お得情報に強くなって思いがけずリッチな体験ができたりしそうです。

