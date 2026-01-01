【蟹座の2026年上半期の運勢は？】鏡リュウジさんが占う！12星座別星占い

占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！

蟹座（6/22~7/22生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？

2025年下半期に引き続き、蟹座を運行する幸運の星・木星はあなたを力強く後押ししてくれています。挑戦したいことがあるのなら、今こそ動き出す好機。スタートダッシュを決めることができ、いい結果を残せるのはもちろん、ライバルにも差をつけられるでしょう。

新しいことにチャレンジする際、つい周囲からのイメージを気にして「自分らしいもの」を選んでしまいがちですが、この時期はそんなことを考えなくてOK。たとえあなたらしくないものでも、「やってみたい！」と思ったのならその気持ちを大切にしましょう。家族や友人は最初こそ目を丸くするかもしれませんが、次第に応援してくれるようになるはずです。

過去に失敗したことのリベンジをするのもおすすめ。以前とは違う結果を出せて、自分の成長を実感できるでしょう。さらに、試練の星である土星と夢と幻想の星である海王星は、あなたにイニシアチブを取ることの大切さを教えています。

平和を好む蟹座は、自分が一歩前に出るよりも周囲と足並みを揃えることを選んでしまいがち。しかし2026年上半期は、勇気をもって先頭に立ってみましょう。面倒見のよいあなたですから、すんなりとチームをまとめることができるはず。仲間も、あなたを信頼してついてきてくれるでしょう。先頭の景色を見たことで、自分の特性や足りないものに気づける暗示も。それなりに苦労もあるかもしれませんが、これまでにない経験があなたの人生をより深みのあるものにしてくれるはずです。

蟹座の2026年上半期の《仕事運》は？

環境を変えたいと思っているのなら、2026年上半期はベストタイミング。今まで関わってきた業種とはまったく異なる業種でも、思いきって飛び込んでみると意外な才能を発揮できるかもしれません。「今何ができるか」よりも「何をしたいか」に重きを置いて選んだほうが、長く楽しく働ける仕事を見つけられるでしょう。

今の職場で頑張る場合にも、マンネリを避けるためには新しいことにチャレンジする必要がありそうです。自分の知識や経験が、ほかのことに活かせないか考えてみましょう。一方で、挑戦に失敗はつきものですが、「失敗して当たり前」という態度だと仲間の信頼を失ってしまう危険性が。見直しをするなど、最低限のミスを防ぐ努力は忘れないようにしましょう。

蟹座の2026年上半期の《健康運》は？

パワフルになれるとき。仕事もプライベートも忙しくなりますが、むしろ忙しくないとつまらないと感じるかも。ただ、あまり体力を過信しすぎると大事なときにスタミナ切れを起こしてしまう可能性が。夜更かしなど生活リズムを崩すような行為はなるべく避けましょう。

疲れを感じたときは、ヘッドマッサージでリフレッシュを。美容院に行ってお願いするのはもちろん、ヘッドブラシや頭皮マッサージ機などを使って自宅でケアするのもおすすめ。

運動して汗を流すのはストレス発散にもつながります。イライラしたときは、外に出て思いきり体を動かしましょう。ランニングなど一人でコツコツ取り組むものより、バレーボールなどのスポーツのほうが楽しく続けられそうです。

蟹座の2026年上半期の《人間関係》は？

2026年上半期は、受け身でいるとなかなかいい縁に恵まれません。あなたから積極的に交流していくことが人脈を広げるコツ。気になっている人、仲良くなりたい人がいるのなら、どんどん声をかけてみましょう。案外、相手はあなたが話しかけてくれるのを待っているかもしれません。

複数人で行動する場合は、あなたがリーダーシップを発揮すると物事がスムーズに進むように。相手の意見に同調するばかりではなく、しっかりと自分の考えを伝えるようにしましょう。多少の衝突はあるかもしれませんが、それによってお互いに対する理解が深まるはず。「雨降って地固まる」という言葉のように、きちんと意見をぶつけ合ったほうが、絆がより強くなるでしょう。

蟹座の2026年上半期の《金運》は？

新しいことにチャレンジする機会の多い2026年上半期は、道具の調達や勉強代など、どうしても出費がかさんでしまいがち。しかし、どれも必要経費なので気に病む必要はありません。むしろ、どんどん自分に投資したほうが、リターンが大きくなる可能性大。生活に支障をきたさない範囲で、やりたいことのためにお金を使いましょう。

一方で、ショッピングなどでは勢いで購入してしまうことが多くなるので、買う前に一度冷静になる時間を設けたほうが安心。また、2026年下半期は金運が上昇していく兆しがあります。それに備えて、上半期中に資産運用などお金に関する勉強をしておくのもおすすめ。自分に合うお金とのつき合い方が見つかり、スムーズに貯金額を増やしていけるでしょう。

