俳優の長澤まさみ（３８）が１日、東宝芸能の公式サイトで結婚を発表した。

長澤は「応援してくださっている皆様へ 私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と発表した。

お相手は北海道出身の映画監督・福永壮志氏（４３）。初長編映画「リベリアの白い血」がベルリン国際映画祭のパノラマ部門に正式出品され、ロサンゼルス映画祭で最優秀作品賞を受賞。先住民族・アイヌを題材にした作品「アイヌモシリ」、長編三作目の「山女」も国際映画祭で高い評価を受けた。海外ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ」（第７話）、「Ｔｏｋｙｏ Ｖｉｃｅ Ｓｅａｓｏｎ２」の５・６話の監督を務めるなど世界で活躍。社会的なテーマや文化に向き合う作品を多く手がけている。

元日の電撃発表にＳＮＳでも話題沸騰。ネットの検索急上昇ワードでは「福永壮志 映画監督」が１位となり、「お正月から素敵なニュース」、「お幸せに」、「ＳＨＯＧＵＮの方なんや」、「マジか…」、「えー！」「正月からめでたい！」などの声が上がっている。