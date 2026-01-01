1月、新しい年を迎え、気持ちも新たに空を眺めると、冷気の中で湿気は遠のき、空気まで新鮮に感じられます。冴えわたった夜空には、色とりどりの星が瞬いています。

冬空で最初に目につくのは「オリオン座」でしょう。南の空に、「オリオンの三つ星」と呼ばれる等間隔に並んだ3つの2等星を、明るい星々が長方形に囲み、砂時計のような形を作っています。これがオリオン座の目印です。北東側の赤い星はベテルギウス、南西側の青白い星はリゲルといい、ともに1等星です。

オリオンの三つ星の下は、さらに縦に3つの小さな星の並び「小三つ星」があります。

空気の澄んだ場所では、小三つ星の中央部分に、ぼんやりとした光が見られます。これは「オリオン大星雲（M42）」です。濃く集まったガスの中で、2,000個を超える星が生まれていると考えられています。

三つ星を結んで西へ延ばすと、オレンジ色の1等星アルデバランがあります。さらに線を延長すると、小さな星の集まりが見つかります。こちらは「プレアデス星団」もしくは「すばる」と呼ばれる散開星団です。散開星団は、若く高温の青白い星が、お互いの重力によって緩やかに結び付いているものです。

オリオン座の東側には「おおいぬ座」と「こいぬ座」があります。おおいぬ座のシリウスと、こいぬ座のプロキオン、オリオン座のベテルギウスを結ぶと「冬の大三角」ができます。星の色はシリウスが白、プロキオンは黄色がかった白です。3色の星からなる冬の大三角は、冬空でも特に目立ち、よい目印になります。

大三角の上には非常に明るい星があります。これは「木星」です。太陽系最大の惑星で、現在の明るさはマイナス2.7等（※1）です。これはシリウスの約3倍の明るさに当たります。

惑星は恒星とは異なり、星自身が光を放っているのではなく、太陽光を反射して輝いています。はるか遠方の恒星のように点で光るのではなく、ずっと近くにある惑星は面で光るため、大気の揺らぎの影響を受けづらく、強くまたたかないのが特徴です。

木星からやや北側にはふたご座があります。オレンジ色の1等星ポルックスと、白色の2等星カストルが目印です。今年は木星がそばにあるため、「三つ子」のように見えます。

ふたご座の兄がカストル、弟がポルックスです。この2つの星からオリオン座に向かって星が2列に伸び、漢字の「北」のような形を描いています。これがふたご座の星の並びです。

冬空を見上げると、色とりどりの1等星が輝いています。そしてその中に、星の生まれる場所「オリオン大星雲」や、若い星の集まり「プレアデス星団」を見ることができます。雪の下で草木の芽が春を待つように、星空でもひっそりと、新たな星が生まれているのです。

【▲ 2026年1月中旬 21時頃の東京の星空（Credit: 国立天文台）】

※…星座や天体の見える方角や位置関係は2026年1月15日21時頃のものです

※1…土星の等級は日本時間2026年1月15日0:00時点のもの（国立天文台暦計算室 今日のほしぞら参照）

2026年1月4日 しぶんぎ座流星群極大

【▲ しぶんぎ座流星群の放射点。2026年1月3日 午前1時頃の東京の星空-北東（Credit: 国立天文台）】

2026年1月4日は、しぶんぎ座流星群の極大日です。

しぶんぎ座の正式名は「へきめんしぶんぎ座」で、かつては北斗七星の柄の近くにありました。現在、国際天文学連合が定める 88星座には含まれていない、過去の星座 です。

しぶんぎ座流星群は、しぶんぎ座があった位置から流れてくるように見えるため、その名がつけられているもので、ペルセウス座流星群やふたご座流星群と並んで、「三大流星群」のひとつに数えられるほど活動が活発な流星群です。

しかし、今回のしぶんぎ座流星群は、観察条件があまり良くありません。極大日には満月を過ぎたばかりの明るい月が夜空に上り、月明かりによって流星が見えにくくなるためです。

流星はしぶんぎ座のある位置だけではなく、全天に出現します。そのため、空の暗いところを広く見渡した方が、多くの流れ星を見ることができます。月明かりを背にしたり、建物や地形で月を隠したりしながら観察してみましょう。

見やすい時間帯は1月3日の深夜から4日の明け方頃と予想され、条件次第では1時間に15〜20個程度の流れ星を観察できる可能性があります。

お正月休みの最終日に、年明け最初の大きな天文イベントである「しぶんぎ座流星群」を眺めてみてはいかがでしょうか。

【▲ しぶんぎ座流星群と放射点。2026年1月4日 午前3時頃の東京の星空（Credit: 国立天文台）】

2026年1月24日 ミラの極大

2026年1月24日頃、変光星の一つであるミラが極大になると予想されています。

ミラは秋の星座「くじら座」の心臓に当たる星で、約11か月の周期で2等級から10等級まで明るさを大きく変える、代表的な脈動型変光星です。

ミラは年老いた赤色巨星で、内部のエネルギーと重力のバランスが揺らぐことで、周期的に膨張と収縮を繰り返しています。

膨張すると表面温度が下がって暗くなり、収縮すると温度が上がって明るくなるため、光度が大きく変わるのです。

極大時の明るさには多少のばらつきがありますが、およそ2〜3等級まで明るくなり、肉眼でも観察できる可能性があります。

春から夏にかけての極大は太陽に近くなり観測が難しくなりますが、今回の極大は1月で、夜8時頃には西寄りの空にミラを見ることができます。

明るさの変わる不思議な星、ミラをぜひ実際の夜空で眺めてみてください。

文・編集／sorae編集部

参考文献・出典国立天文台 - ほしぞら情報 東京の星空・カレンダー・惑星（2026年1月）国立天文台 - 今日のほしぞら国立天文台 - しぶんぎ座流星群が極大（2026年1月）流星電波観測国際プロジェクト -しぶんぎ座流星群（1月）の基本情報・観測条件