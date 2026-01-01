女優の南沢奈央（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。タップダンサーの安達雄基との結婚を発表した。

南沢は「明けましておめでとうございます。新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました」と報告。和室に着物姿の自身の写真をアップした。

「新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします」とし「皆さまの一年にたくさんの福が訪れますように」と呼びかけた。

南沢は1990年（平2）6月15日、埼玉県生まれの35歳。006年10月にBS―iのドラマ「恋する日曜日ニュータイプ」で主演デビュー。08年のフジテレビのドラマ「赤い糸」で注目を集める。1メートル64。血液型O。

安達は7歳からタップダンスをはじめ、19歳で単身渡米。TAP BATTLE JAPAN OPENを3連続優勝し、日本一の座に輝くなどさまざまなコンテストやバトルで功績を残している。近年ではGENERATIONS、Da-iCE、s**t kingz など人気アーティストの振付や演出をしている。