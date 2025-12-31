£¶¡Ý£°¤ÎÂç¾¡¸å¡¢°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¡È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿ÍýÍ³¡É¡£ÅìÊ¡²¬¤ÎÊ¿²¬´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤¼ÎÞ¤°¤ó¤À¤Î¤«¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡2025Ç¯12·î31Æü³«ºÅ¤ÎÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀï¤Ç¡¢ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤¬½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë¤ò£¶¡Ý£°¤È°µÅÝ¡£¼çË¤¤ÎóîÆ£Î°µ©¶õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É´ÓÏ½¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤¢¤È¡¢¼Â¤ÏÊ¿²¬Æ»¹À´ÆÆÄ¤¬°Ï¤ß²ñ¸«¤ÇÎÞ¤°¤à°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡GK¤Î¸òÂå°Õ¿Þ¡Ê72Ê¬¤ËÀÄÌÚàèÂÁÏº¢ªÃæÌîÉ¢¡Ë¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿²¬´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸©Í½Áª·è¾¡¤ÏÃæÌî¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÈà¤òÁ´¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¡Ö½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡£¼¡¤ÏÀÄÌÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡Ê¿²¬´ÆÆÄ¤ÏÃæÌî¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ºÝ¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¾¡Íø¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢»Ø´ø´±¤ÎÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
