¡Ô¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Õ¡ÈºÇ¹â¡õºÇÄã¡É»ëÄ°Î¨¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë75Ç¯¡Ä½é¤á¤Æ40¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿Ç¯¤ÏÎ¢¤Ë¡È¥ª¥Ð¥±ÈÖÁÈ¡É
¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£Âç³¢Æü¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£2025Ç¯¡¢Âè76²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ëí»ì¤Î¤è¤¦¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£NHKÂ¦¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤ÆÅêÉ¼¿ô¤òÁý¤ä¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç»ëÄ°Î¨¤Î³ÎÊÝ¤ËÉ¬»à¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°úÂà¤·¤Æ¤â¤¦7Ç¯¡Ä¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë±ýÇ¯¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢²áµî75²ó¤ÎÎò»Ë¤ò¡Ö»ëÄ°Î¨¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀ¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤ä¶¯Âç¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£5¤Ä¤ÎºÇ¹â¡õºÇÄã»ëÄ°Î¨¤ÎÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¶Ã°Û¤Î81.4¡ó¡ª¡ÖÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸²Î¤òÄ°¤¤¤¿¡×²«¶â»þÂå
¡¡¹ÈÇò¤ÎÎò»Ë¾å¡¢ÉÔÆ°¤ÎÂè1°Ì¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢1963Ç¯¡ÊÂè14²ó¡Ë¤Î81.4¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¡£Á°Ç¯¤ÎÂè13²ó¤â80.4¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö80¡óÄ¶¤¨¡×¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1963Ç¯¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°Ç¯¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î¡ØÆÒ¤µ¤ó¡Ù¤³¤È°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤¬À»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤¬Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ä³Ú¤¬¾¯¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢Âç³¢Æü¤Ë²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¹ÈÇò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Ê¿À®¤ÎÄºÅÀ¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¡ÈÎÞ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡É
¡¡»þÂå¤¬²¼¤ê¡¢Ê¿À®¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤Ï1998Ç¯¡ÊÂè49²ó¡Ë¤Î57.2¡ó¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢ÆüËÜÃæ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð»º¡¦°é»ùµÙ¶È¤«¤é1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Øµ¢´Ô¤·¤¿°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Â¼¼¤µ¤ó¤¬¡ØCAN YOU CELEBRATE?¡Ù¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿ºÝ¡¢½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï64.9¡ó¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæÂµ¤ÇMAX¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤ë»Ñ¤Ï¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏSPEED¤äKiroro¡¢DA PUMP¤È¤¤¤Ã¤¿²Æì½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·×5ÁÈ¤â½Ð¾ì¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø²ÆìÀûÉ÷¡Ù¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿Ç¯¡£¤³¤ì°Ê¹ß¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬55¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÎáÏÂ¤Î´õË¾¤ò·Ò¤¤¤À¡ÖÍò¡×¤È¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¡×
¡¡±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤¬Â³¤¯»ëÄ°Î¨¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ£°ì40¡óÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¡ÊÂè71²ó¡Ë¤Î40.3¡ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Íò¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¡È°ú¤¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë³°½Ð¼«½Í¤Ç¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËºßÂðÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø¥¬¥»È¡Ù¤¬17.6¡ó¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤ÏÍò¤ÎËë°ú¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤¿¡Ö»Ë¾å½é¤Î30¡óÂæ¡×
¡¡°ìÊý¡¢¹ÈÇò¤Î¡ÈÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡É¤¬Êø¤ì¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊÇ¯¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤ÆÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬40¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿2004Ç¯¡ÊÂè55²ó¡Ë¤Î39.3¡ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÏÝæ»ÖÔ¥¤äÂçÄÍ°¦¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢¾¾Ê¿·ò¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡Ù¤¬²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£ÅöÁ³¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤ä¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊª²Î¼ê¤â´é¤òÂ·¤¨¤¿¤¬¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î»ëÀþ¤ÏÂ¾¶É¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÈÎ¢ÈÖÁÈ¡É¤Ï¡¢TBS·Ï¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØK-1 PREMIUM 2004 Dynamite!!¡Ù¤Ç¤¹¡£Á°Ç¯¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×ÂÐ½ìÀï¤¬½Ö´Ö»ëÄ°Î¨¤Ç¹ÈÇò¤òÄ¶¤¨¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯¤âËâºÀÅÍ¤ä»³ËÜ¡ÈKID¡ÉÆÁ°ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¡¢20.1¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òµÏ¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ø¹ÈÇò¤è¤ê¤â³ÊÆ®µ»¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬·èÄê¤Å¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤Î¾×·â¡Äµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÉÔºß¤Î±Æ¶Á
¡¡¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢Á´75²ó¤ÎÃæ¤Ç¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¡ÊÂè74²ó¡Ë¤Î31.9¡ó¤À¡£Á°Ç¯¤Î35.3¡ó¤«¤éÂç¤¤¯¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿µðÂç¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¾ì¤¬44Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¼¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î»ëÄ°Î¨¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î·ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£K-POPÀª¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÂÐºö¤Ï¹Ö¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Íâ2024Ç¯¡ÊÂè75²ó¡Ë¤Ï32.7¡ó¤È¤ï¤º¤«¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò´ð¤Ë¹½À®¡£