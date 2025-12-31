¡ÚRIZIN¡Û¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×°²ß·ÎµÀ¿¡¢»î¹ç¸å²ñ¸«¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ä¡Ä¡È¼º°Õ¤Î3Ï¢ÇÔ¡É¤â»î¹ç¸å¤Ï¥Îー¥µ¥¤¥É¤È¥¸¥ç¥êーÌÀ¤«¤¹¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î°²ß·ÎµÀ¿¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ë½Ð¾ì¡£Âè1»î¹ç¤Ç¥¸¥ç¥êー¤ÈÂÐÀï¤·1¥é¥¦¥ó¥É25ÉÃ¤Ç°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿°²ß·¤Ï»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤±¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢£°§»¢¤Ë½Ð¸þ¤¯¤È¡Ö¥¸¥ç¥êー¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×
°²ß·¤Ï°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤Î°¦Äï»Ò¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥óÀï»Î¤Î¥¸¥ç¥êー¤ÈÂÐÀï¡£¤ï¤º¤«1¥é¥¦¥ó¥É25ÉÃ¤Ç¥¢ー¥à¥Ðー¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¼º°Õ¤Î°²ß·¤Ï»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÅÐÃÅ¤òµñÈÝ¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤ß¤ò»Ä¤·¡¢²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥Ó¥åーÀï¤òÁ¯Îõ¤Ê¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥êー¤Ï¡Ö¤â¤¦¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿±Ä¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤¥«ー¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤»¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
°²ß·¤È¤Ï¸ø³«·×ÎÌ¤ÇÍðÆ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¥Îー¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¤Ï¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ÆÇúÈ¯¤·¤Æ¤â¤¦¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤È¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢°§»¢¤Ë½Ð¸þ¤¯¤È¡Ö¥¸¥ç¥êー¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°²ß·¤Ï2023Ç¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤ÇMMA¥Ç¥Ó¥åー¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¤ÇÊ¡ÅÄÎ¶×½¡¢º£Ç¯9·î¤Î¡ÖRIZIN.51¡×¤Ç¤ÏMMA2ÀïÌÜ¤Î¥à¥¨¥¿¥¤¡¦¥ì¥¸¥ã¥ó¥ÉÇßÌî¸»¼£¤ËÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼º°Õ¤ÎÄì¤Ë¤¢¤ë°²ß·¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËºÆµ¯¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£