BE:FIRST¡Ø¥ì¥³Âç¡ÙÈäÏª¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×°áÁõ¥½¥í¥ë¥Ã¥¯6¿ÍÊ¬°ìµó¸ø³«¡ª¡ÖÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤¥¤¥±¥á¥óÁý¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÈÂÎÁà¥Ýー¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¯ー¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤É¤³¤í¤¬£÷¡×
¢£¥¥á¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤Õ¤¶¤±»Ï¤á¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡ª¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¡õ½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È①～②
BE:FIRST¸ø¼°Instagram¤Ç12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î°áÁõ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬6¿ÍÊ¬¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Â¤ÎÄ¹¤µ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§Åª¤ÊÁõ¾þ¤ä·Á¡¢ÁÇºà´¶¤Î°ã¤¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿6¿Í¡£
Î©¤Á»Ñ¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¥¥á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥Ýー¥º¤ä¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â¤Á¤é¤Û¤é¡ª¡©
¤·¤ã¤¬¤ß»Ñ¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëJUNON¡£¤·¤«¤·¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÊÒ¼ê¤ÇÃÏÌÌ¤ò»Ø¤µ¤·¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤ÏÀÐ¤¬JUNON¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖJ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MANATO¤Ï²£¤«¤é¼ê¤ò°ú¤«¤ì»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤«¤ì¤¿Êý¤È¤ÏµÕ¸þ¤¤Ë¿ÈÂÎ¤ò·¹¤±¤¿ÁÈÂÎÁà¤Î¥Ýー¥º¤Ç¡¢Í¾Íµ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«Á´°÷¤¬Á´¿È°áÁõ¤¬¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«SOTA¤Ï¥¢¥Ã¥×¤Ç¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢¥á¥¬¥Í¤Ë»Ø¤ò¤«¤±¥¯¥¤¥Ã¤È³ÑÅÙ¤òÄ¾¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇMANATO¤Î¤ª¤Õ¤¶¤±¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¥á¥ó¥Ðー¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤¥¤¥±¥á¥óÁý¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÈÂÎÁà¥Ýー¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¯ー¥ë¤Ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤É¤³¤í¤¬£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£