BOYNEXTDOOR¤¬¸ì¤ë¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤¿ÈôÌö¤Î2025Ç¯¨¡¨¡¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¿Ê²½¡×
12·î27Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿COUNTDOWN JAPAN 25/26¤ÎGALAXY STAGE¤Ë¡¢BOYNEXTDOOR¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢K-POPÂè5À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈà¤é¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿ONEDOOR¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¤â°ìÂÎ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄêÈÖ¤Î¡ÖI Feel Good¡×¤«¤é2025Ç¯¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖHollywood Action¡×¤Þ¤ÇÁ´9¶Ê¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛCOUNTDOWN JAPAN 25/26¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄBOYNEXTDOOR
5th EP¡ØThe Action¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Lollapalooza½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤Î²÷¿Ê·â--ÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Èà¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ä¾¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼ê±þ¤¨¤È2025Ç¯¤Îµ°À×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤¤¤¿¡£
¡¼ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
WOONHAK¡§ ÀµÄ¾¡¢²»³Ú¤¬¤³¤ì¤Û¤É½Ö»þ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤è¤êËÜÇ½Åª¤Ë¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê°ìÁØÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤ê¹âÍÈ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤á¤¿·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
RIWOO¡§ º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¼è¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼SUNGHO¤µ¤ó¤Ï¡ÖRolling Stone Japan Collector's Edition BOYNEXTDOOR¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥®¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
SUNGHO¡§ º£²ó¡¢»öÁ°¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÀèÀ¸¤¬¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤òÃÆ¤«¤ì¤ë»Ñ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥®¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯»Ñ¤ò¡¢¤·¤«¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¼«Á³¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¼10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖHollywood Action¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
LEEHAN¡§ ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÎý½¬¤·¡¢½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤³¤½Ì¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤¬Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Á¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JAEHYUN¡§ ¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¡ÖHollywood Action¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤ÎONEDOOR¤Î³§¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â²Î»ì¤â¼«¿®´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
TAESAN¡§ ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤äËÜÈÖ¤Ç¡¢»×¤¤¤¤êÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î³Ú¶Êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼º£Æü¤Î¥»¥È¥ê¤ÏÂ¾¤Î¶Ê¤Ë¤â¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
TAESAN¡§ ¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡ØThe Action¡Ù°Ê¹ß¤ÎÉ½¸½¥Æ¡¼¥Þ
¡¼¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â"Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á"¤ä"ÀÄ½Õ¤ÎÃÇÊÒ"¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØThe Action¡Ù°Ê¹ß¤ÎÉ½¸½¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
JAEHYUN¡§ ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢·Á¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿Ê¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¾¯¤·Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡ØThe Action¡Ù¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ïºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºîÌÌ¤Ç¤Î¡É¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿Ê²½¡É¤ò´¶¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
WOONHAK¡§ ¡ØThe Action¡Ù¤ÎÀ©ºîºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Îºî¶È¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢TAESAN¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤ËÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¿¤ÁÁ´°÷¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢º£¤ÎÀ©ºî¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TAESAN¡§ ¼ÂºÝ¡¢º£¤Þ¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¤¤Á¤ó¤È¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½ã¿è¤Ë¡Ö¤¤¤¤¶Ê¡×¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ°ì¶Ê°ì¶Ê¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð´Ñ¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¿´¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯4ºî¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼2025Ç¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ°Ê³°¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤è¤¯Ä°¤¤¤¿³Ú¶Ê¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RIWOO¡§ ZICO¤µ¤ó¤ÈYOASOBI¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤µ¤ó¤Î¡ÖDUET¡×¤Ç¤¹¡ª
TAESAN¡§ back number¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ËèÆüÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
SUNGHO¡§ ¥í¥¶¥ê¥¢¤µ¤ó¤Î¡ØLUX¡Ù¤Ç¤¹¡£
JAEHYUN¡§ ÉÚ²¬°¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿³Ú¶Êºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
LEEHAN¡§ µ¨ÀáÅª¤Ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WOONHAK¡§ ËÍ¤ÏTonser¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¼2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²»³ÚÌÌ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
TAESAN¡§ K-POP¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢K-POP¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡½¡½¤½¤Î»×¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
JAEHYUN¡§ ËÍ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë¤¤Á¤ó¤È¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉ½¸½¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤è¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ÎÌÌ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢À¿¼Â¤Ë¹þ¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤ä¡¢²»³Ú¤òÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
