2025Ç¯¤ÎIPO(¿·µ¬¸ø³«³ô)¡Ú½éÃÍ¾å¾ºÎ¨¡Û¥Ù¥¹¥È50¡ª ¡ãÇ¯ËöÆÃÊÌ´ë²è¡ä
―½éÃÍ¾å¾ºÎ¨ºÇÂç¤Ï4.4ÇÜ¡¢IPO°Æ·ï¤Ï¸º¾¯¤â¿Íµ¤¤Ï¤ä¤ä¸þ¾å―
¡¡25Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Î¼è°ú½ê¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¤¿´ë¶È¤Ï65¼Ò¤ÈÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù21¼Ò¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ìÊÌ¤Ç¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¤¬41¼Ò¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤¬12¼Ò¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤¬6¼Ò¡¢Ì¾¾Ú¥á¥¤¥ó¤¬1¼Ò¡¢Ì¾¾Ú¥Í¥¯¥¹¥È¤¬3¼Ò¡¢»¥ËÚ¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¤¬1¼Ò¡¢Ê¡¾ÚQ-Board¤¬1¼Ò(½ÅÊ£¾å¾ì¤ÏÍ¥Àè»Ô¾ì¤òºÎÍÑ)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø³«»þ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬ºÇÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï12·î¤Ë¾å¾ì¤·¤¿£Ó£Â£É¿·À¸¶ä¹Ô <8303> [Åì¾Ú£Ð]¤Ç½éÃÍ¤Ï¸ø³«²Á³Ê¤ò9.4¡ó¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÃÍ¤¬¸ø³«²Á³Ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï65¼ÒÃæ53¼Ò¤ÈÁ´ÂÎ¤Î81¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½éÃÍ¤¬¸ø³«²Á³Ê¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï7¼Ò¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤¬Á´ÂÎ¤Î6³ä¼å¤òÀê¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢10ÌÃÊÁ¤¬¸ø³«²Á³Ê¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥éー <387A> [Åì¾Ú£Ç]¤Ï¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Î»ö¶È³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¾å¾ºÎ¨2°Ì¤Î£Ú£å£î£í£õ£Ô£å£ã£è <338A> [Åì¾Ú£Ç]¤Ï°Å¹æµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£3°Ì¤Î¥ß¥é¥¤¥í <335A> [Åì¾Ú£Ç]¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥í£É£Ä¡×¤Î´ë²è¡¢Àß·×¡¢³«È¯¡¢Äó¶¡¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î30Æü½ªÃÍ¤¬½éÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î32¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë21¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢À½Â¤¶È¡¦À½Â¤´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ù¼õ¤ä¾ù¼õ´ë¶È¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµ»½Ñ¾µ·Ñµ¡¹½ <319A> [Åì¾Ú£Ç]½éÃÍ¤«¤é¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬3.6ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼É½¤Ï2025Ç¯IPOÌÃÊÁ¤Î½éÃÍ¾å¾ºÎ¨¾å°Ì50¼Ò
½ç°Ì ¾å¾ìÆü¡¡ ¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡ ¸ø³«²Á³Ê(±ß) ½éÃÍ(±ß)¡¡¾å¾ºÎ¨
¡¡1¡¡ 7/24¡¡¡¡<387A> ¥Õ¥éー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1170¡¡¡¡¡¡5200¡¡344.4%
¡¡2¡¡ 3/27¡¡¡¡<338A> ¥¼¥ó¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1580¡¡¡¡¡¡5000¡¡216.5%
¡¡3¡¡ 3/24¡¡¡¡<335A> ¥ß¥é¥¤¥í¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡ 270¡¡¡¡¡¡ 661¡¡144.8%
¡¡4¡¡ 11/5¡¡¡¡<442A> ¥¯¥é¥·¥³¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1390¡¡¡¡¡¡3270¡¡135.3%
¡¡5¡¡ 9/25¡¡¡¡<409A> ¥ª¥ê¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¿©ÎÁÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 850¡¡¡¡¡¡1863¡¡119.2%
¡¡6¡¡ 3/25¡¡¡¡<334A> £Ö£Ð£Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1430¡¡¡¡¡¡3040¡¡112.6%
¡¡7¡¡ 8/13¡¡¡¡<402A> ¥¢¥¯¥»¥ë£È£Ä¡¡¡¡Åì£Ç¡¡Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 375¡¡¡¡¡¡ 751¡¡100.3%
¡¡8¡¡12/22¡¡¡¡<477A> ¥¹¥¿ー¥È£Ì¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡ 480¡¡¡¡¡¡ 935¡¡ 94.8%
¡¡9¡¡ 9/25¡¡¡¡<410A> £Ç£Í£Ï¥³¥Þ¥¹¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1180¡¡¡¡¡¡2131¡¡ 80.6%
10¡¡10/15¡¡¡¡<423A> ¥é¥¤¥ª¥ó»öÌ³¡¡¡¡Åì£Ó¡¡²·Çä¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 213¡¡¡¡¡¡ 374¡¡ 75.6%
11¡¡ 2/20¡¡¡¡<323A> ¥Õ¥é¥¤¥äー¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡ 680¡¡¡¡¡¡1178¡¡ 73.2%
12¡¡ 12/1¡¡¡¡<460A> £Â£Ò£Á£Î£Õ¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡ 980¡¡¡¡¡¡1655¡¡ 68.9%
13¡¡ 6/26¡¡¡¡<369A> ¥¨ー¥¿¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1510¡¡¡¡¡¡2547¡¡ 68.7%
14¡¡ 7/18¡¡¡¡<386A> ¤ß¤Î¤ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¾®Çä¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1540¡¡¡¡¡¡2531¡¡ 64.4%
15¡¡12/19¡¡¡¡<476A> ÄÔËÜ¶¿£É£Ô£Ã¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1850¡¡¡¡¡¡2980¡¡ 61.1%
16¡¡ 6/25¡¡¡¡<368A> ËÌÎ¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÀºÌ©µ¡´ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1340¡¡¡¡¡¡2001¡¡ 49.3%
17¡¡ 7/4¡¡¡¡ <378A> ¥Ò¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡2166¡¡ 44.4%
18¡¡ 12/5¡¡¡¡<462A> ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥Î¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾Ú·ô¾¦ÉÊÀè¡¡¡¡¡¡¡¡ 620¡¡¡¡¡¡ 883¡¡ 42.4%
19¡¡12/15¡¡¡¡<5537> ¥¢¥ë¥Ð¥ê¥ó¥¯¡¡¡¡Åì£Ç¡¡ÉÔÆ°»º¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1300¡¡¡¡¡¡1850¡¡ 42.3%
20¡¡12/25¡¡¡¡<480A> ¥ê¥Ö¥³¥ó¥µ¥ë¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1000¡¡¡¡¡¡1400¡¡ 40.0%
21¡¡12/23¡¡¡¡<483A> ¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡2090¡¡¡¡¡¡2904¡¡ 38.9%
22¡¡10/23¡¡¡¡<436A> ¥µ¥¤¥Ð£Ó£Ï£Ì¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1380¡¡¡¡¡¡1914¡¡ 38.7%
23¡¡ 3/18¡¡¡¡<330A> ¥¿¥ì¥ó¥È£Ø¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡ 750¡¡¡¡¡¡1026¡¡ 36.8%
24¡¡12/12¡¡¡¡<469A> ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ë¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡2200¡¡¡¡¡¡3000¡¡ 36.4%
25¡¡ 3/31¡¡¡¡<340A> ¥¸¥°¥¶¥°¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1500¡¡¡¡¡¡2030¡¡ 35.3%
26¡¡ 2/5¡¡¡¡ <319A> µ»½Ñ¾µ·Ñµ¡¹½¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¶âÂ°À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2000¡¡¡¡¡¡2700¡¡ 35.0%
27¡¡ 6/23¡¡¡¡<366A> ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡2480¡¡¡¡¡¡3300¡¡ 33.1%
28¡¡ 6/30¡¡¡¡<372A> ¥ì¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡4330¡¡¡¡¡¡5730¡¡ 32.3%
29¡¡12/24¡¡¡¡<478A> ¥Õ¥Ä¥Ñー¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1020¡¡¡¡¡¡1344¡¡ 31.8%
30¡¡ 9/26¡¡¡¡<407A> £Õ£Î£É£Ã£Ï£Î¡¡¡¡Åì£Ó¡¡·úÀß¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1060¡¡¡¡¡¡1385¡¡ 30.7%
31¡¡ 2/28¡¡¡¡<325A> ¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2000¡¡¡¡¡¡2600¡¡ 30.0%
32¡¡ 4/25¡¡¡¡<353A> ¥¨¥ì¥³¥ß¡¡¡¡¡¡¡¡»¥£Á¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1700¡¡¡¡¡¡2200¡¡ 29.4%
33¡¡ 3/27¡¡¡¡<336A> ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1200¡¡¡¡¡¡1530¡¡ 27.5%
34¡¡ 2/21¡¡¡¡<324A> ¥Ö¥Ã¥¥ó¥°£Ò¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1240¡¡¡¡¡¡1550¡¡ 25.0%
35¡¡ 10/6¡¡¡¡<421A> ¥àー¥Ó¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡2080¡¡¡¡¡¡2502¡¡ 20.3%
36¡¡ 3/28¡¡¡¡<341A> ¥È¥è¥³ー¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡·úÀß¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 730¡¡¡¡¡¡ 871¡¡ 19.3%
37¡¡10/16¡¡¡¡<429A> ¥Æ¥¯¥»¥ó¥É¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡3000¡¡¡¡¡¡3570¡¡ 19.0%
38¡¡ 3/21¡¡¡¡<9388> ¥Ñ¥Ñ¥Í¥Ã¥Ä¡¡¡¡¡¡Ê¡£Ñ¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡ 700¡¡¡¡¡¡ 830¡¡ 18.6%
39¡¡10/17¡¡¡¡<431A> ¥æー¥½¥Êー¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡2000¡¡¡¡¡¡2350¡¡ 17.5%
40¡¡ 4/22¡¡¡¡<350A> £Ä£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡4520¡¡¡¡¡¡5310¡¡ 17.5%
41¡¡11/17¡¡¡¡<275A> ¥Ï¥ó¥ï£È¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾£Î¡¡·úÀß¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 270¡¡¡¡¡¡ 298¡¡ 10.4%
42¡¡11/27¡¡¡¡<456A> ¥Ò¥å¥Þ¥á¥¤¥É¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾®Çä¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3130¡¡¡¡¡¡3440¡¡¡¡9.9%
43¡¡12/17¡¡¡¡<8303> £Ó£Â£É¿·À¸¶ä¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¶ä¹Ô¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1450¡¡¡¡¡¡1586¡¡¡¡9.4%
44¡¡ 10/7¡¡¡¡<418A> ¥¦¥ê¥É¥¡¡¡¡¡¡¡¡Ì¾£Î¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1200¡¡¡¡¡¡1290¡¡¡¡7.5%
45¡¡11/21¡¡¡¡<446A> ¥Îー¥¹¥µ¥ó¥É¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1120¡¡¡¡¡¡1200¡¡¡¡7.1%
46¡¡12/24¡¡¡¡<479A> £Ð£Ò£Ï£Î£É¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡1750¡¡¡¡¡¡1875¡¡¡¡7.1%
47¡¡ 3/21¡¡¡¡<332A> ¥ßー¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡ 800¡¡¡¡¡¡ 845¡¡¡¡5.6%
48¡¡ 3/19¡¡¡¡<5016> £Ê£Ø¶âÂ°¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ÈóÅ´¶âÂ°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 820¡¡¡¡¡¡ 843¡¡¡¡2.8%
49¡¡ 4/24¡¡¡¡<352A> ¥í¥¤¥Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡¥µー¥Ó¥¹¶È¡¡¡¡¡¡¡¡1250¡¡¡¡¡¡1280¡¡¡¡2.4%
50¡¡ 6/30¡¡¡¡<373A> ¥ê¥Ã¥×¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡²½³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3130¡¡¡¡¡¡3200¡¡¡¡2.2%
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹