¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëvs¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¡Û(¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 4-1(Á°È¾0-0)¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¡¼]¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹(48Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(52Ê¬)¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë(69Ê¬)¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹(78Ê¬)
[¥¹]¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹(90Ê¬+4)
<·Ù¹ð>
[¡¼]¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î(45Ê¬+1)¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹(79Ê¬)
[¥¹]¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º(45Ê¬+2)¡¢¥é¥Þ¥ì¡¦¥Ü¥Ï¥ë¥Ç(81Ê¬)¡¢¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹(90Ê¬+7)
