¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¡Û(¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 4-1(Á°È¾0-0)¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¡¼]¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹(48Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(52Ê¬)¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë(69Ê¬)¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹(78Ê¬)

[¥¹]¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹(90Ê¬+4)

<·Ù¹ð>

[¡¼]¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î(45Ê¬+1)¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹(79Ê¬)

[¥¹]¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º(45Ê¬+2)¡¢¥é¥Þ¥ì¡¦¥Ü¥Ï¥ë¥Ç(81Ê¬)¡¢¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹(90Ê¬+7)