µÞ¤ÊÍèµÒ¤Ç¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¡Ö¸¼´Ø¡¦¥È¥¤¥ì¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡×Â¨ÊÒÉÕ¤±¥Æ¥¯3¤Ä¡£¸¼´Ø¤Ï·¤3Â¡¢¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤±À¶·é¤Ê¤éOK
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ïµ¢¾Ê¤äÍèµÒ¡¢ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ê¤É¡¢¿Í¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢²È¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´Éô¤ÎÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢3»ù¤ÎÊì¤ÇÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé¤Î¹â²¬ËãÎ¤·Ã¤µ¤ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤ë¾ì½ê¤À¤±¡×À°¤¨¤ë¤³¤È¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤±ÊÒÉÕ¤±¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§Âè°ì°õ¾Ý¤¬·è¤Þ¤ë¸¼´Ø¡£¤¿¤¿¤¤Ë½Ð¤¹·¤¤Ï3Â¤Þ¤Ç
²È¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¸¼´Ø¡£¤³¤³¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë²È¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢
¡¦½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î·¤¤Ï3Â¤Þ¤Ç
¡¦ÉÔÍ×¤Ê¥Á¥é¥·¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÏÅ±µî¤¹¤ë
¡¦»±¤Ï»È¤¦ËÜ¿ô¤À¤±¤Ë¹Ê¤ë
¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤ËÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¸¼´Ø¤Î¤¿¤¿¤¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
2¡§¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡È»ë³¦¡É¤¬ÂçÀÚ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¾å¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¼ýÇ¼¤è¤ê¤â¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤È¤¤Î¡Ö»ë³¦¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å
¡¦¥½¥Õ¥¡¤Î¾å
¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥Ü¡¼¥É¤Î¾å
¤³¤Î3¤«½ê¤Ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤¬ÊÒÉÕ¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¼ýÇ¼¤Ï¤¢¤È²ó¤·¤Ç¤âOK¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥«¥´¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
3¡§À¶·é´¶¤¬¤ï¤«¤ë¥È¥¤¥ì¡¦ÀöÌÌ½ê¡£»È¤ï¤Ê¤¤ÀöºÞ¤Ï¤·¤Þ¤¦
ÍèµÒ»þ¤Ë°Õ³°¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥È¥¤¥ì¤äÀöÌÌ½ê¤Ê¤É¤Î¿å²ó¤ê¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀöºÞ¤ä¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢Éô²°¤Î¾ðÊóÎÌ¤â°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¬¤Á¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ª¥ë¤Î¾õÂÖ¤âÀ¶·é´¶¤òº¸±¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¾²¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤
¡¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀöºÞ¤Ï¤·¤Þ¤¦
¡¦¥¿¥ª¥ë¤ò¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÂØ¤¨¤ë
¤³¤Á¤é¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤¤Á¤ó¤È´¶¡×¤¬¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯
Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÁ´Éô¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ÏÊë¤é¤·¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤ÈÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤ë¾ì½ê¤À¤±À°¤¨¤ëÊý¤¬¡¢»þ´Ö¤âµ¤»ý¤Á¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¤À¤±¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤À¤±¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¡ª¡¡ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÒÉÕ¤±¤Ç¡¢°ì½ï¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£