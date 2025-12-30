2026年の幕開け、新年の清らかな空気に包まれる上野公園へ出かけてみませんか？上野では、江戸風情を感じる上野東照宮の「冬ぼたん」の開苑や、東京国立博物館の恒例企画「博物館に初もうで」など、元旦から楽しめるイベントが目白押しです。特に2026年は午年（うまどし）。博物館では、神様と人を結ぶ「馬」をテーマにした国宝・重要文化財の特別公開が行われ、神社では限定の干支守りも登場しますます。上野東照宮で「わらぼっち」に包まれた牡丹を愛でてから初詣へ--。そんな知的で優雅な上野の正月を、営業スケジュールとともにご紹介します。

【参考】 （上野動物園のパンダ）シャオシャオ・レイレイが2026年1月返還！ラストの観覧予約・抽選方法と最終公開日まとめ、パンダが国内ゼロに？ https://tetsudo-ch.com/13019139.html

【上野東照宮】“わらぼっち”に包まれた冬の宝石「冬ぼたん」

わらぼっち（藁囲い）に包まれて寒さをしのぐ冬咲きぼたん（画像：上野東照宮）

上野恩賜公園内に鎮座し、徳川家康公を祀る「上野東照宮」では、新春の風物詩「第四十四回 上野・東照宮 冬ぼたん」を開苑します。厳しい寒さから花を守る「わらぼっち（藁囲い）」に包まれた牡丹は、この時期だけの特別な風景。関東最大級の約40品種160株以上が展示され、紅白の「島錦」や芳香のある「黄冠」など、雪や江戸建築の五重塔に映える美しい姿を鑑賞できます。

期間：2026年1月1日（木）〜2月23日（月・祝）

時間：9:30〜16:30（入苑締切）

入苑料：大人1,000円、小学生以下無料

アクセス：JR「上野駅」公園口、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」から徒歩約10分、京成電鉄「京成上野駅」から徒歩約12分

【東京国立博物館】午年を祝う「博物館に初もうで」

「博物館に初もうで」ビジュアル（写真左）、国宝「松林図屏風」（画像：東京国立博物館）

日本最古の博物館「東京国立博物館」で芸術とともに新年を祝う恒例企画。2026年は1月1日13:00から開館します。午年にちなんだ特集「午―神と人をつなぐ祈りのかたち―」は重要文化財「馬医草紙」や「馬形埴輪」など、人と馬の深い絆を感じさせる名品が勢揃い。16世紀・安土桃山時代に活躍した長谷川等伯による水墨画の最高傑作、国宝「松林図屏風」が1月1日〜12日の期間限定で公開となります。

また、新春イベントとして、1月1日〜3日には本館前で獅子舞や和太鼓、吟剣詩舞などの伝統芸能が披露され、お正月気分を盛り上げます。

東京国立博物館のアンバサダーであり世界的に活躍する日本画家・千住博氏から寄贈された新作「ウォーターフォール」も本館大階段にて特別展示されます。

期間：2026年1月1日（木）〜1月25日（日）

時間：9:30〜17:00（1月1日は13:00〜17:00まで、毎週金・土曜日および2026年1月11日(日)は20:00まで ※入館は閉館の30分前まで）

観覧料：大人 1,000円、大学生500円 ※高校生以下および満18歳未満、満70歳以上のは無料

アクセス：JR「上野駅」公園口・「鶯谷駅」南口から徒歩約10分、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」・千代田線「根津駅」・京成電鉄「京成上野駅」から徒歩約15分

【上野周辺】おすすめ初詣スポット

上野公園周辺には多数の神社や寺院があります。ここでは、特におすすめのスポットを紹介します。

上野東照宮

「上野東照宮」金色殿

「第四十四回 上野・東照宮 冬ぼたん」開催中の上野東照宮は四大東照宮のひとつに数えられ、徳川家康を祀る東照宮のひとつとして知られています。国指定重要文化財の「金色殿」と昇り龍・降り龍の彫刻が見事な「唐門」、金色殿を囲む「透塀」、48基の「銅灯籠」、備前の御影石による「大石鳥居」など見どころ歴史的建造物を見るだけでも楽しいスポット。元旦の9:30〜「お正月特別御朱印」や「1月限定見開き御朱印〈睦月〉」といった御朱印や、ぼたん苑開催期間限定の「幸せぼたん守」、2026体限定の「令和八年駿馬守」などが授与されます。

五條天神社

五條天神社隣接の「花園稲荷神社」赤鳥居

こちらも、上野恩賜公園内に鎮座する神社です。医薬祖神（いやくそしん）を主祭神とし、健康祈願や病気平癒を祈願する参拝者が多く訪れています。相殿に学問の神様・菅原道真が祀られているため、学業成就の祈願もできます。

なお、五條天神社の隣には縁結びの神社として知られる「花園稲荷神社」があります。立ち並ぶ赤鳥居がフォトジェニックなスポットですので、合わせて参拝してはいかがでしょうか。

アクセス：JR「上野駅」公園口、東京メトロ銀座線「上野駅」から徒歩約10分、東京メトロ日比谷線「上野駅」から徒歩約13分、京成電鉄「京成上野駅」から徒歩約5分

上野寛永寺 根本中堂

根本中堂の天井絵「叡嶽双龍」（画像：三越伊勢丹ホールディングス）

徳川家康・秀忠・家光の三代にわたる帰依を受け、慈眼大師天海大僧正（じげんだいしてんかいだいそうじょう）により創建された「上野寛永寺」。その本堂にあたるのが「根本中堂」です。創建400年を記念して製作された手塚雄二画伯の天井絵「叡嶽双龍（えいがくそうりゅう）」は約56畳分の大きさを誇り大迫力！ 元旦は13:00〜開堂しており、天井絵を鑑賞できます。

アクセス：JR「鶯谷駅」から徒歩約10分

天井絵拝観料：500円

ショッピング施設の営業スケジュールは？

上野駅周辺の街並み

上野に行ったら食事や買い物も楽しみたい！ という人は多いはず。主なショッピング施設の年末年始の営業状況は、以下の通り。なお、アメ横商店街の営業は店舗により異なりますが、大晦日はもちろん、年始も例年半数以上の店舗が元旦から営業しています。

エキュート上野

年末：12月31日 一部店舗を除き18:00まで

年始：1月2日から 一部店舗を除き営業

【参考】【2025年度】「エキュート上野」で年末年始に買いたい「パンダ土産」＆「絶品駅弁」完全ガイド【北の玄関口】 https://tetsudo-ch.com/13018945.html

アトレ上野

年末：12月31日 買い物18:00まで 食事21:00まで

年始：1月2日から 一部店舗を除き通常営業

松坂屋上野店

年末：2024年12月31日18:00まで

年始：2025年1月3日から通常営業

PARCO_ya上野

年末：12月31日18:00まで

年始：1月2日から一部店舗を除き通常営業

※TOHOシネマズ上野は休まず営業、ほけんの窓口・日本旅行は年末年始休業

マルイ上野

年末：12月31日18:30まで

年始：1月4日から一部ショップを除き通常営業

歴史ある名品を鑑賞し、可憐な牡丹に癒やされる。上野ならではの文化の薫り高い正月は、きっとあなたの心に新しい活力を与えてくれるはずです。元日は博物館が午後からの開館となるため、午前中に上野東照宮で牡丹と御朱印を楽しみ、午後からゆっくりと博物館で国宝を巡るルートがおすすめです。防寒対策を万全に、上野公園で心豊かな新年のスタートを切ってみてはいかがでしょうか。

※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成しています。最新情報は公式サイトなどでご確認のうえおでかけください。

（注釈のない画像：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）