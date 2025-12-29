3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月22日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージをもとに、出演した「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（日本テレビ系）の1時間スペシャルついて語り合いました。

――12月20日に放送された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（日本テレビ系）にMrs. GREEN APPLEが出演。結成10周年を迎えた3人は、多忙な日々を離れてドイツを訪問。番組では、メンバーそれぞれの単独行動にも密着しました。サッカー少年だった若井は、スタジアムで堂安律選手（アイントラハト・フランクフルト）と対面。キーボード担当でフルート奏者でもある藤澤は、愛用するフルートの工房で職人の想いに触れました。若い頃から哲学に触れてきた大森は、哲学の街・ハイデルベルクを訪れ、自身の楽曲制作のルーツについて語りました。旅の締めくくりには、3人でクリスマスマーケットを楽しみながら、メンバーへの深い絆を再確認する場面もありました。僕は子どものころにドイツに住んでいたので、ミセス先生がドイツに来ていたと知ってとても嬉しいです。クリスマスマーケットを見に行っていたようですが、どうでしたか？ドイツの裏話が聞きたいです！（長崎県 16歳）大森：Guten Tag（グーテン・ターク／こんにちは）！ Bitte（ビッテ／よろしくお願いします）！めっちゃ楽しかったっすよね！若井：そうなのよ〜！ 空気も澄んでて。気温的には、もう氷点下だったのよ！ マイナス何度とかの世界だったんだけど、不思議と「うわ、さむ！」みたいな感じはなかったよね！大森：俺もトレーナーというか、ロンTとフリース！若井：めっちゃ薄着だったよね、元貴！ ありえないぐらい薄着で心配になったけど（笑）。大森：風邪もひかなかったし、めっちゃ楽しかった！ クリスマスマーケット行きたいと思っていたので「アナザースカイ」に叶えていただいちゃって。2人の印象深かったことは？若井：いや、もう僕は堂安選手に会っちゃいましたからね！ 今はフランクフルトに在籍してますからね。夢のような時間でした！ 堂安選手も（2019年にリリースしたミセスの楽曲）『僕のこと』を聴いてると言ってくださって。大森：それも嬉しかったね！ りょうちゃんはどうだった？藤澤：僕は、自分が使っているフルートの工房（メナート）に行ってきました！ 家族でフルート作りをされていて、手作りで月に1本しか作っていなくて。なんて言うんですか……親に会いに行ったような、そんな気持ちになって。大森：フルートが実家に帰ったわけだからね。藤澤：そうですね。メナートの皆さんにも「君にはその楽器が合ってるよ」って……こんな嬉しい言葉ある？って思いましたね！ 楽器をやる人間として、こういった方々の愛情もこもった楽器を使っているんだな、届けているんだな、っていうのをすごく感じた旅になりましたね。大森：すごくよかったと思います！（Tverで）何度でも観てほしいですね。

