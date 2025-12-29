帰省や買い物などで移動が増える年末年始。「できるだけ身軽に動きたいけれど、つい荷物が多くなる…」。そんな悩みを、無印良品の軽量グッズで解決したのは、無印良品が大好きな40代のESSEフレンズエディターの久世よう子さん。今回、久世さんが愛用する2つの「必需品」と、無理なく始められる“身軽な外出”のコツを教えてもらいました。

1：“財布代わり”にもなる便利な「カードケース」

外出時、バッグの重さを左右するのはなんといっても「財布」。カードやレシートでパンパンになった長財布は、重さだけでなく、取り出すのもひと苦労。そこでオススメなのが、無印良品の「ポリエステルカードケース」（税込690円）。

薄くて軽いのに仕切りがしっかりしており、必要なカード2〜5枚と少しの現金を入れれば、これだけで「身軽な財布」が完成。

とくに帰省では、私の場合は、買い物をする機会がほとんどありません。また、カード決済中心なので、そこまで現金を持ち歩かずにすむため、「ポリエステルカードケース」のミニ財布は相性抜群です。

2：重さをまるで感じない超軽量「折りたたみ傘」

いつも持ち歩いている折りたたみ傘を、無印良品の「晴雨兼用 軽量 折りたたみ傘」（税込1990円）に変更してみました。

すると、バッグに入れているのを忘れるほど、軽いことに驚きました。また、たたむ際、左右どちらでも巻けるので、急いでいるときにはとても助かります。

帰省で荷物が増えがちな時期にも、やはり折りたたみ傘は1本あると安心です。

身軽に持ち運べる2アイテムで“移動疲れ”から解放

「ポリエステルカードケース」を財布代わりにしてみたら、大きなポーチやかさばるバッグが不要に。

また、軽量傘を入れても負担がなく、「肩が重い」「荷物による疲れ」といったプチストレスが一気になくなりました。

旅でも通勤でも、帰省でも、無印良品の軽量アイテムで、「身軽な自分」を楽しんでみてはいかがでしょうか。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ この記事で紹介したアイテムは、執筆時に販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください