ESA¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×ÌµÎÁ¸ø³«¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¡õ¥¦¥§¥Ã¥Ö»£±Æ¤ÎÀ±ÃÄ¤äÀ±±À¡¢¶ä²Ï¤Ê¤É
ESA¡á²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¤Î¡ÖESA/Hubble¡×¤È¡ÖESA/Webb¡×¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡¢NASA/ESA¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤È¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Î²èÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¡ÊPDF¡Ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³¤Ë°õºþ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Hubble/Webb 2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥Ö¥ë¤Î¡ÖPicture of the Week¡Êº£½µ¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡×¤ä¡¢¥¦¥§¥Ã¥Ö¤Î¡ÖPicture of the Month¡Êº£·î¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡×¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Å·ÂÎ²èÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÇÀ±¤äÀ±ÃÄ¡¢À±±À¡¢¶ä²Ï¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂÐ¾Ý¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¼ýÏ¿²èÁü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É½»æ¡§ÏÇÀ±·ÁÀ®±ßÈ×¡ÖIRAS 04302+2247¡×¡Ê¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¹¥¿¡¼¡Ë1·î¡§À±ÃÄ¡ÖNGC 346¡×2·î¡§¶ä²ÏÃÄ¡ÖAbell S1063¡×3·î¡§À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖNGC 6334¡×¡ÊÇ¤ÎÂÀ±±À¡Ë4·î¡§µå¾õÀ±ÃÄ¡ÖM72¡×5·î¡§ÌÚÀ±¤Î¥ª¡¼¥í¥é6·î¡§À±ÃÄ¡ÖPismis 24¡×7·î¡§¶ä²Ï¡ÖM104¡×¡Ê¥½¥ó¥Ö¥ì¥í¶ä²Ï¡Ë8·î¡§ÏÇÀ±¾õÀ±±À¡ÖNGC 6302¡×¡Ê¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤À±±À¡Ë9·î¡§¤ï¤·À±±À¤Î°ìÉô¡Ê¥¬¥¹¤È¿Ð¤ÎÃì¾õ¹½Â¤¡Ë10·î¡§±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 5335¡×11·î¡§ÏÇÀ±¾õÀ±±À¡ÖNGC 6072¡×12·î¡§¶ä²Ï¡ÖArp 184¡ÊNGC 1961¡Ë¡×Î¢É½»æ¡§À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖNGC 2070¡×¡Ê¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥éÀ±±À¡Ë
¤Ê¤ª¡¢ESA/Hubble¤Î¹ðÃÎ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢°õºþ¸þ¤±¤Î¹â²òÁüÅÙÈÇ¤äÄã²òÁüÅÙÈÇ¤Ê¤É¡¢·×3¼ïÎà¤ÎPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»æÇÞÂÎ¤Ç¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÇÛÉÛ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼ 1·î¡Á12·î¡¢Î¢É½»æ¤Î²èÁü
ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»ö¤Þ¤ë¤Çµ±¤¯µðÂç¤Ê¥ê¥ó¥°¡¡¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ö¥½¥ó¥Ö¥ì¥í¶ä²Ï¡×Ä³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤¿¡È¤ª¤¦¤·ºÂ¡É¤Î¼ã¤¤À±¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡ÈÇ¤ÎÂÀ±±À¡É¡¡²Ê³Ø´ÑÂ¬³«»Ï3¼þÇ¯µÇ°²èÁü»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµESA/Hubble - Announcement of the 2026 ESA Hubble and Webb Calendar