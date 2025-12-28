グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は約3年ぶりにイメージDVDをリリースしたグラドル・小坂田純奈さんのイベントの模様をお届けします！

☆短髪スレンダーな美尻道産子グラドルが3年ぶりにイメージDVD復帰！



4thDVD『小悪魔の誘惑』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年12月14日）





●小坂田純奈（こさかだ・じゅんな）

1997年8月20日生まれ 北海道出身 T158cm B83 W63 H87

かつて（多分2021年のイメージDVDデビューの時）"短髪ボーイッシュマニア垂涎のグラドル出現"と書かせていただいた覚えがあります。

2022年末の3rdDVDリリースから約3年ぶりの4thDVDリリース。短髪ぶりは健在で、今回はパッケージから全面的に美尻推し。サンプルでも"また、お尻ばっか見てる"と怒られる始末です（笑）。

自分が北海道出身なので、道産子グラドルを紹介させてもらう機会も多めですが、その中でもほぼ同郷の釧路市出身で、2025年から観光大使にも任命されているようです。しかも高校は同窓らしい......。40年くらい差はありますが。とても他人とは思えない（笑）。

――3年ぶりの作品ですね、

小坂田 はい。

――今回はいつごろ、どちらで撮影ですか？

小坂田 7月の頭に、宮古島で撮りました。

――今作のテーマとか、役柄とか、物語はどんな感じですか？

小坂田 今回は悪魔が地上に降りてきたという設定で、悪魔の衣装だったりとかを着てます。（あなたに）人間界のことを教えてもらうみたいな感じです。

――御本人の推しポイントなどをいくつか教えてください。

小坂田 今回はメチャクチャお尻を全面に押し出した作品になっていて、ジャケット（の表紙も裏表紙）もメチャクチャ"お尻"になっています。

その中でも、個人的には紫のランジェリーだったり、露出度の高い悪魔の衣装は推しです。かなり攻めているので、今までの自分のDVDではないような衣装になってます。

――殻を破ったかなっていう感じですか？

小坂田 はい。20代後半になって、ちょっと破った感じです（笑）。

――ストーリー仕立ての作品ですが、結末みたいなものはあるんですか？

小坂田 結末は......、あの、天使になります（笑）。

――えーー。ネタバレですか？

小坂田 人間になるみたいな。

――人間になるのと、天使になるのでは、だいぶ違うのでは？

小坂田 結局、人間だったのかな。悪魔から悪魔じゃなくなったんですよ。その主人公（あなた）に惚れて、悪魔でなくなったっていう。

――今回の作品、自己採点はどんな感じですか。

小坂田 個人的にはメチャクチャいい作品になっているので、今回に関しては100点をあげたいと思います。

――DVDは久しぶりですが、なにか理由がありましたか？

小坂田 そうですね、20代後半になって、グラビアに対しても慣れてきたというか、もっと魅力を出せるような作品だったりとかをやってみたいなって自分の心の中で思ってて、それが今回実現したっていう感じです。

――2025年はどんな1年でしたか？

小坂田 今年は試行錯誤の1年でした。

――えっ、何があったんですか？

小坂田 （笑）。いろんなことを試したりとか、いろんなことをやらせていただきました。コラボでビールを作って販売したり、イベントに出演させていただいたり。お酒系のイベントにも徐々に......。

――お酒をすごい飲むとか、SNSとかで話題になっていましたね。

小坂田 はい、お酒と試行錯誤の一年という感じで（笑）。

―― "Cool釧路市観光大使"をやっているんですね。

小坂田 はい、今年からやってます。

――2026年はどんなことに力を入れていきたいですか？

小坂田 来年はもっとグラビアを頑張りながら、さらに、"スポーツ""酒"グラドルとして......。

――スポーツは何をやるんですか？

小坂田 マラソンとかを。

――そういえば、オフ会でマラソンをやるって。

小坂田 そうなんです。やりたいって思ってます。

――それは、ファンの方が大変そうですね。

小坂田 みんなで走って健康になったら、楽しいかなと思って。今年、フルマラソンに初めて挑戦したっていうのもあって、走るのやっぱり楽しいなと思いました。

＊ ＊ ＊

3月には東京マラソンを完走、"結果は4時間30分29秒でした！！"と報告。コラボで『じゅなたビール』も発売。さらに、7月にはこのDVDを撮影して、その後、釧路湿原マラソンの30kmの部にゲストランナーとして出場、選手宣誓もしています。なんとも充実した内容だと思いますが、なぜ"試行錯誤"だったのでしょう（笑）。

短髪スレンダーな"スポーツとお酒に強い""Cool釧路市観光大使"の美尻グラドルとして、今後も大いに楽しみです。アクション女優なんかもいけるのでは？ と、ふと思いました。

取材・文・撮影／北川昌弘