生後3ヶ月の赤ちゃん犬に、様々な芸に挑戦してもらったら…？驚くほど芸達者な姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で248万回再生を突破。「お利口さん」「優秀すぎる」「何回観ても癒やされる」といった声が寄せられています。

生後3ヶ月の赤ちゃん犬が芸に挑戦

TikTokアカウント「mirunomilk」に投稿されたのは、生後3ヶ月の赤ちゃん犬「みるく」ちゃんに色々な芸に挑戦してみてもらった時の様子です。

まずはいい子でお座りしているみるくちゃんに、「お手」と言いながら手を差し出す飼い主さん。するとみるくちゃんは飼い主さんの手のひらに小さなお手々をちょこんと乗せて、100点満点の「お手」を披露してくれたそう。

その後も飼い主さんの「おかわり」「あご」「鼻」という指示に従って、順調に芸をこなしていくみるくちゃん。小さな体で一生懸命頑張っている姿も、指示を待っている間に足踏みをしているところも可愛すぎて、思わず頬が緩みます。

やる気満々な姿が可愛すぎる

みるくちゃんに「伏せ」をしてもらった後は、まだ練習中だという「バーン」にも挑戦。飼い主さんが指で銃の形を作って「バーン」と言ったら、みるくちゃんはゴロンと一回転したとか！

本来はしばらくひっくり返ったままでいるのが正解ですが、みるくちゃんは倒れた直後に復活して、「さあ、早く次の指示を出して！」と言わんばかり。やる気が感じられて、なんだか微笑ましいですね。

芸達者すぎて驚愕！

続いて「ハウス」と言うと、みるくちゃんは小走りでハウスの中に入り、飼い主さんの方を向いてお座りしたそう。そして飼い主さんが「待て」と指示してから、「よし」ではなく「よしお」「よしこ」「よしえ」と言ってフェイントをかけてみたら…？

なんとみるくちゃんはフェイントに引っかかることなく、その場で足をふみふみしながら「待て」を続けたとか。そして「よし」の合図が出た瞬間に、飼い主さんのもとへダッシュ！生後3ヶ月とは思えない芸達者すぎる姿は、多くの人に感動と驚きを与えることとなったのでした。今後の成長も楽しみですね。

この投稿には「赤ちゃんなのにすごく賢い！」「多分犬生2回目」「前世人間かな？！」「ずっと足ふみふみしててかわいい笑」「電池仕掛けのぬいぐるみかと…」といったコメントが寄せられています。

みるくちゃんのお利口さんで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mirunomilk」をチェックしてくださいね。

