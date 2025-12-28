µå¤Ï¶Ê¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ÂÄêÀ¤µ¤»¤ëÂÇ¤ÁÊý¤ò²òÀâ
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÀä¹¥¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ô¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤È¤¦¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡Ö¥°¥êー¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¤Ê¤éµå¤ò¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×²ÏÌî¾¡À®¥³ー¥Á¡£¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ë¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¶Ê¤²¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¡ª¡©
ºÇ¶á¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ïµå¤ò¶Ê¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ð¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¥Ô¥ó¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æµå¶Ú¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¾è¤»¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥Ô¥ó¤Ë¤â´ó¤ë¡£¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤ÇµÕµå¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸º¤ë¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Áµå¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£
¥Ô¥ó¤¬±¦¤Ê¤é¥Õ¥§ー¥É
¥Ô¥ó¤Îº¸¼êÁ°¤Î¥¹¥Ùー¥¹¤ò¹¤¯»È¤¨¤ë¤«¤é¥Õ¥§ー¥É¤¬ÍÍø¡ª¥°¥êー¥ó¤Ë¾è¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¥Ô¥ó¤¬º¸¤Ê¤é¥É¥íー
¥É¥íー¤Ç¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤¦¤È¥Ô¥ó¤Î±¦¼êÁ°¤Î¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤ò»È¤¨¤ë¡ª±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ô¥ó¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯
±¦¹ø¤Î¹â¤µ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Î°ÌÃÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿¿¤Ã¤¹¤°¤Îµå¶Ú¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¶Ê¤¬¤ë´í¸±À¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£µå¤ò¤É¤Ã¤Á¤Ë¶Ê¤²¤ë¤«¤Î°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤·¡¢ÁÛÄê³°¤ÎµÕµå¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥É¤Ï¥Õ¥§ー¥¹¤ò¾¯¤·¤À¤±º¸¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤è¤ê¤â¤ä¤äº¸¸þ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¤Îµ°Æ»¤Ç¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§ー¥¹¤Èµ°Æ»¤Î¸þ¤¤¬°ì½ï¤À¤Èº¸¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¸þ¤¤òÂ·¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥É¥íー¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤ò¾¯¤·±¦¤Ë¸þ¤±¡¢·Ú¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Îµ°Æ»¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÇOK¡£¥¯¥é¥Ö¤òÆþ¤ì¤ëµ°Æ»¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æµå¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤È¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÃÏÌÌ¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¡¢±¦¹ø¤Î¹â¤µ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â¥ßー¥È¤â¤·¤ä¤¹¤¤PW¤Çµå¤ò¶Ê¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥í¥Õ¥È¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢10¥äー¥É¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Æ¤¿¤é½¼Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥É¤Ï·Ú¤¤¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó
¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÇOK¡£¥¯¥é¥Ö¤Îµ°Æ»¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Çµå¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Æ¤ë
¥É¥íー¤Ï·Ú¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥È
¥É¥íー¤â¥Õ¥§ー¥É¤â10¥äー¥É¶Ê¤²¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¶ËÃ¼¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
µ°Æ»¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æ±¦¤äº¸¤Ë10¥äー¥É¶Ê¤²¤ë
¡Öµå¤ò¶Ê¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ç¤¹¡×¤È²ÏÌî¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏPW¤ò»È¤Ã¤Æ10¥äー¥É¶Ê¤²¤ëÎý½¬¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÂÇ¤Á½Ð¤¹Êý¸þ¤Ë¥Õ¥§ー¥¹¤ò¸þ¤±¤ë
¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¤Þ¤Þ¡£±¦¤Ë10¥äー¥É¶Ê¤²¤ë¤È¤¤Ï¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¾¯¤·º¸¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢µ°Æ»¤Ï¤ä¤äº¸¸þ¤¤Ç¿¶¤ë¡Ê±¦¡Ë
º¸¤Ë10¥äー¥É¶Ê¤²¤ë¤È¤¤â¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¡£¥Õ¥§ー¥¹¤ò¾¯¤·±¦¤Ë¸þ¤±¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤ä¤ä±¦¸þ¤¤Îµ°Æ»¤Ç¿¶¤ë¡Êº¸¡Ë
¥Õ¥§ー¥É¢ª±¦¤Ë10¥äー¥É¶Ê¤²¤ë
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤â¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤â¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÌ²á
¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤í¤¹
¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¤Îµ°Æ»¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¯¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹
¥É¥íー¢ªº¸¤Ë10¥äー¥É¶Ê¤²¤ë
¥¯¥é¥Ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤ò·è¤á¤ÆÂÇ¤Ä¤Î¤¬¾å¼ê¤Ë¶Ê¤²¤ë¥³¥Ä
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤í¤¹
¥Õ¥§ー¥É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¡£¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤½¤¦
¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Ä¤È¤¤Ï••••••
¥¯¥é¥Ö¤¬±¦¹ø¤Î¹â¤µ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÈÊ¿¹Ô¡£¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤âÆ±¤¸¸þ¤¤Ë¿¶¤ê²¼¤í¤¹
ÂÎ¤ò½Ðµå¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¡¢ÃÆÆ»¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä
PW¤ò»È¤Ã¤Æ10¥äー¥É¶Ê¤²¤ë¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï7I¤Ç20¥äー¥É¤¯¤é¤¤¶Ê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤ò»ý¤Áµå¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ÏÌî¡£
¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤ÆÂÎ¤ò°ÜÆ°
º¸±¦¤Ë20¥äー¥É¶Ê¤²¤¿¤¤¥ß¥É¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¸þ¤¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¥Üー¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Î¸«¤¿¤á¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¤¤¿¤êÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ï°ÂÄêÀ¤Ë·ç¤±¤ë
º£ÅÙ¤Ï7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¶Ê¤¬¤êÉý¤ò20¥äー¥É¤Þ¤Ç¹¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥óÁ°¸å¤Î¥ß¥É¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÏPW¤è¤ê¤â¥í¥Õ¥È¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢20¥äー¥ÉÉý¤Þ¤Ç¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤ò¶ËÃ¼¤Ë³«¤¤¤¿¤êÊÄ¤¸¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢10¥äー¥É¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤¤ÈÆ±¤¸¡£ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤Î¸þ¤¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
µå¤ò¶Ê¤²¤¿¤¤¤È¤ÂÎ¤òÂç¤¤¯±¦¤äº¸¤Ë¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Î¥Õ¥§ー¥¹¸þ¤¤òÁàºî¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¶Ê¤¬¤êÉý¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µå¤Ï¼«Á³¤Ë¶Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¸þ¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤ÆÂÎ¤ò²ó¤ê¤³¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¡£¸þ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¤Î¸þ¤¤À¤±±¦¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤¬º¸¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Êº¸¡Ë
¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¹½¤¨¤«¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¤òº¸¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤¬±¦¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê±¦¡Ë
¥Õ¥§ー¥¹¥¿ー¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢¥Áー¥Ô¥ó¤Ê¤Éº¸¤Ø¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Êº¸¡Ë
¥Õ¥§ー¥¹¤ò³«¤¤¤Æ¥¹¥é¥¤¥¹¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶Ê¤¬¤êÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡Ê±¦¡Ë
¥¹¥é¥¤¥¹¤Ïº¸Á°ÏÓÉô¤Î²óÀû¤òÍÞ¤¨¤ë
¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¹½¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°°Ê¹ß¤Î¹ø¤Î²óÅ¾¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¥¥ì¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥íー¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥êー¤ò½Ð¤»¤ë
¥Õ¥Ã¥¯¤Ïº¸Á°ÏÓÉô¤ò¼«Á³¤Ë²óÀû¤µ¤»¤ë
¥¯¥íー¥º¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ê¥ê¥¹¥È¥ïー¥¯¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤
·¹¼Ð¤«¤é¤Ç¤â¶Ê¤²¤ì¤Ð¾è¤ë³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×
¡Ö¼ÐÌÌ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥°¥êー¥ó¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÏÌî¡£¶Ê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¥ß¥¹¤¬¸º¤ê¡¢ÁÀ¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Úº¸Â¾å¤¬¤ê¡Û±¦Â¼´¤Çµ°Æ»¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡ª
º¸Â¾å¤¬¤ê¤Ï±¦ÂÂÎ½Å¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Ë¿¶¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ç¤¹¡£º¸Â¤Ø¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂÎ¤¬³«¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¹½¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Üー¥ë¤ò±¦´ó¤ê¤ËÃÖ¤¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤òÂÇ¤Ã¤Æ¾è¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¹¤·¡¢µå¶Ú¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥ë¤ò¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤ä±¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡Êº¸¡Ë
º¸¤ËÃÖ¤¤¹¤®¤ë¤È±¦¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê±¦¡Ë
¡Úº¸Â²¼¤¬¤ê¡Û¥¹¥é¥¤¥¹¤òÂÇ¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°
º¸Â¤Î¤Û¤¦¤¬Äã¤¤¼ÐÌÌ¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò¾å¤«¤é¤È¤é¤¨¤Æ¥Õ¥©¥íー¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÄã¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤ÏÂÎ¤òÌÜÉ¸¤è¤ê¤âº¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¤Îµ°Æ»¤Ç¿¶¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Äµå¶Ú¤Ï¡¢º¸Â¾å¤¬¤ê¤ÈÆ±¤¸¥¹¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥ë¤¬Äã¤¤³ÑÅÙ¤ÇÈô¤Ó¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µå¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¥¹¥é¥¤¥¹¤òÂÇ¤Ã¤ÆÁÀ¤¨¤Ð¡¢¤¹¤¯¤¤ÂÇ¤Á¤Î¥ß¥¹¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥È¤è¤ê¤âº¸¤ò¸þ¤¡¢º¸ÂÂÎ½Å¤Ç¹½¤¨¤è¤¦¡Êº¸¡Ë
¥Üー¥ë¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼êÁ°¤ò¥À¥Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê±¦¡Ë
¡Ú¥Ä¥ÞÀè²¼¤¬¤ê¡Û¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë
¥Ä¥ÞÀè²¼¤¬¤ê¤Î¼ÐÌÌ¤â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥óµ°Æ»¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬Íý¶þ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤òÌÜÉ¸¤è¤ê¤âº¸¤Ë¸þ¤±¤ë¡£µå¤ò±¦¤Ë20¥äー¥É¤¯¤é¤¤¶Ê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥ªー¥×¥ó¤Ë¹½¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤Ëµå¶Ú¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£°Õ¿Þ¤É¤ª¤ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¤ò±¦¤Ë¤¤Á¤ó¤È¶Ê¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Ê¤²¤¿¤¤Éý¤À¤±ÌÜÉ¸¤è¤ê¤âº¸¤ò¸þ¤¯¡Êº¸¡Ë
ÂÎ¤òº¸¤Ë¸þ¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÜÉ¸¤è¤ê¤«¤Ê¤ê±¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ê±¦¡Ë
¡Ú¥Ä¥ÞÀè¾å¤¬¤ê¡Û¼ÐÌÌ¤Ç¥Õ¥Ã¥¯¤¬Å¬¤·¤¿Í£°ì¤Î¾õ¶·
¥Ä¥ÞÀè¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥óµ°Æ»¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬µÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤²¤¿¤¤Éý¤À¤±ÂÎ¤òÌÜÉ¸¤Î±¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥Èµ°Æ»¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿¶¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕµå¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¸¤Ë¶Ê¤²¤ë¡×¤È·è¤á¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
±¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¹½¤¨¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¡Êº¸¡Ë
ÌÜÉ¸¤ò¸þ¤¤¤Æ¹½¤¨¤ë¤È¡¢µå¤¬º¸¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥é¥¤¡Ê±¦¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡µå¤ò¶Ê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó=²ÏÌî¾¡À®
¡ü¤³¤¦¤Î¡¦¤«¤Ä¤Ê¤ê/1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤òµòÅÀ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡£
¹½À®=»°Âå¿ò
¼Ì¿¿=ÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ=·§Ã«¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö