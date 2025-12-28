体の大きな高校生に囲まれて、小学生の姉と弟がバスの車中で悪戦苦闘。その日も、窒息しそうな苦しさを我慢していたら、ひとりの男子生徒が行動を起こしてくれた。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

「思い出すと涙が流れます」。それほどうれしかった出来事とは。

＜くまのママさんからのおたより＞

私が小学6年、弟が小学5年のある土曜日でした。田舎の自宅から街中過ぎて住宅地で、宣教師さんが教えている英会話教室に通っていました。直通で行くバスが無いため、とある進学高校前のバス停で乗り換え、片道１時間半掛けて通っていました。

土曜日のお昼ですので、時間的に高校生の学校帰りとぶつかります。この乗り換えが私達の難所で、小学生の私達より身体の大きな高校生の間をすり抜けなければバスに乗れません。又、乗ってからもギューギューで、息が出来ない位でした。

はじめの頃はそれが怖くてなかなか乗れず、何台もバスを見過ごすのですが、それでレッスンに遅れることも有りました。特に弟は、元気はありましたが、身体は150人の同級生の中でも１番小さい男の子でしたから大変でした。

私達は、毎回窒息しそうになりながら通っていました。

今でも胸が熱く

そんなある日、弟と意を決して乗車に挑みました。乗る時も乗ってからも高校生にもみくちゃにされながら、やっと息をしていました。すると、

「おーい、ここに小学生がおるぞ。少し空けてやろうや」

と男子学生の声が聞こえ、バスの中の高校生達が私達のために空間を作ってくれたのです。

うれしかった。本当にうれしかった。

当時、お礼を言っているとは思いますが、小学生の私達ですから、ちゃんと言えたかどうだか。声を出してくれた高校生に対しても、また協力してくれた高校生達にも感謝の気持ちで一杯です。今でも胸が熱くなり、このことを思い出すと涙が流れます。

本当に高校生の皆さん、ありがとうございました。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）