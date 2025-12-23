「僕は勝者だと思っている」井上尚弥に敗れたピカソが本音吐露　打ち合った“怪物”に何を感じたのか？「正直、もっとパワーがあると警戒した」

井上と打ち合う場面もあったピカソ(C)Getty Images

やはり怪物の牙城は崩せなかった。

現地時間12月27日、サウジアラビアのリヤドで行われた世界スーパーバンタム級統一タイトルマッチ（12回戦）で、絶対王者の井上尚弥（大橋）に挑んだWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）は、3-0の判定負け。L字ガードも披露するなど堅実なパフォーマンスを展開した“モンスター”を前に成す術はなかった。

【動画】これぞ偉才の打ち合い ピカソのパンチを悠々と見切る井上尚弥のファイトシーン

自信はあった。圧倒的不利の予測が母国内でも吹き荒れたこの試合に向けて「僕が失うものは何もない」と“打倒・井上”を堂々と宣言していたピカソ。しかし、いざ、ゴングが鳴ると、両者の地力の差は明確に浮かび上がった。手堅くガードを固めて粘りながらカウンターの隙を伺い続けた25歳のメキシカンファイターだったが、「クリーンヒット」と言えるパンチはほとんど打たせてもらえなかった。

ダウンを喫しなかったのは、戦前の下馬評を考えれば、予想外と言えるのかもしれない。そんな奮闘、いやタフネスを見せたピカソは、キャリア34戦目で喫した自身初の敗北をどう捉えたのか。

試合後に米誌『The Ring Magazine』のインタビューを受けたピカソは、「ナオヤはとても速かったし、とても強かった。人生を振り返っても、なかなか厳しい戦いではあった」と告白。その上で、防戦の中で手応えも掴んでいたことも明かしている。

「ただ、正直なところ、僕は良い感触も得ていたんだ。しっかりと彼に立ち向かい、時には自分が優位に立っている、より強いと感じることさえあった。リズムに乗るのは簡単じゃなかったけど、そこまで悪くなかったとも思う」