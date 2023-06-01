¤¤¤è¤¤¤èÈ¢º¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅ·ºÍ¡×¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ö¹õÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×
1·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥êー¤¬¡¢¤¢¤¹¡Ê29Æü¡ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¬»³»Ô½Ð¿È¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¡¢¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤â¥á¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¿·³ã¹ç½É¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤ËÌ©Ãå¡ª¡¿Äï¡¦Á³Áª¼ê¡ÊÀÄ³Ø2Ç¯¡Ë¤ÈËå¤Î»í²Î¤Á¤ã¤ó
º£µ¨¤â¡¢³ØÀ¸Ä¹µ÷Î¥³¦¶þ»Ø¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¥¨ー¥¹¤Ë¡¢ÀÄ³Ø¤Î¹ç½É¤Ê¤É¤ÇÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ë¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Â¶·¡Ë
¡ÖÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¼Â¶·¡Ë
¡Ö¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï1Ê¬45ÉÃ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤½¤Îº¹¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¹õÅÄÄ«Æü¡¢¥¨ー¥¹¤ÎÎÏ¡×
¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー
Àè·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¥ìー¥¹¤ÇÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅ·ºÍ¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡¡Î¦¾å¶¥µ»Éô¼ç¾¡¡¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡ÖÄ¹µ÷Î¥Î¦¾å³¦¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¸¶ ¿¸ ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¾Íè¡¢ÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¸áÁ°5»þ²á¤®¡£Ä«Îý¤Î¤¿¤á¡¢¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¿·³ã¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ØÅÁ¤Î¶¯¹ë¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾åÉô¤Î¹ç½É¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë¤È¡Ä
¡Ö¥Ð¥¹¥±¤·¤è¤¦¤¼¡×
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¿·³ã¹ç½É¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È...
¸á¸å¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎ°é´Û¤ÇÊä¶¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£Í¼Êý¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿Îý½¬¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¥Ïー¥É¤Ê1Æü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¹õÅÄÁª¼ê¤Î»£±Æ¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢²¬»³¤«¤é¿·³ã¤Þ¤Ç¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡¡Î¦¾å¶¥µ»Éô¼ç¾¡¡¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡×
³ØÀ¸¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿2·î¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁöÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£²Æ¹ç½É¤Ç¤â¡¢²áµî°ìÈÖ¤Îµ÷Î¥¤òÆ§¤ß¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡¡Î¦¾å¶¥µ»Éô¼ç¾¡¡¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤â¤Ä¤Ê¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö42.195¥¥í¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤éÈ¢º¬¤Î20¥¥í¤ÏÃ»¤¤¡©¡×
¡Ê¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡ÖÃ»¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡ËÍ¾ÍµÅÙ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¶¯¹ëÂç³Ø¤â¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤ò·Ù²ü¡Ö²¿¶è¡©¡×
³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì8²óÃæ¤Ê¤ó¤È5²ó¤¬¶è´Ö¾Þ¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë²Ö¤Î2¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£3Ç¯À¸¤Ç¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤Ã¤¿ÌÔ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¶¯¹ëÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£
¡Ê»Ê²ñ¼Ô¡Ë
¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×
¡Ê¶ðß·Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡¡Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¤Ï²¿¶è¡©¤³¤ì°ìÂò¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÊÃæ±ûÂç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡¡Æ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö5¶è¡Ê»³ÅÐ¤ê¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©Ä«Æü¤¬ÅÐ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¥¨ー¥¹¤Ï2¶è¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
ËÜ¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯¤â2¶è¤ò´õË¾¡£¶è´Ö¿·µÏ¿¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡¡Î¦¾å¶¥µ»Éô¼ç¾¡¡¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸åËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç100%¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¸¶ ¿¸´ÆÆÄ¸ì¤ë¡¡¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ö¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¡×¤È¤Ï¡©
¼èºàÃæ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡Ä¡£
¥µ¥Ã¥«ー¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¡¡Î¦¾å¶¥µ»Éô¼ç¾¡¡¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡ÖÉô²°Ãå¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÃå¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¡¢Éô²°Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áö¤ë¤È¸«¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¡£
¡Ê¹õÅÄÁª¼ê¡Ë
¡Ö²¬»³¤«¤é¡Ä±ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×
¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¸¶ ¿¸ ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¡¢¥´ー¥ë¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÎÏ¡£º£¤ÎÎÏ¤ò100%½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Úー¥¹ÇÛÊ¬¤ò¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬¡¢ÅØÎÏ¤ÎÅ·ºÍ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¤³¤Î3ËÜÃì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¤¤¤ä¹õÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£2ËÜÃì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×
Äï¡¦¹õÅÄÁ³Áª¼ê¡ÊÀÄ³Ø2Ç¯¡Ë¤â·»¡¦Ä«ÆüÁª¼ê¤ò±þ±ç
¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢4¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¡£Äï¤ÎÁ³Áª¼ê¤âÀÄ³Ø¤ÎÎ¦¾åÉô¤Ç¤¹¡£
2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Î10000¥áー¥È¥ë¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¡£²Æ¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤êº£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤«¤é³°¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø2Ç¯¡¡¹õÅÄÁ³Áª¼ê¡Ë
¡ÖÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ø¤³¤ìËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÏ¿¤â½Ð¤ÆÍèÇ¯¤Ï±ØÅÁ¤Ë¤âÍí¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¼Â¤Ï¡¢Á³Áª¼ê¡¢¤³¤ó¤ÊÆÃµ»¤¬¡£
¡Ê¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤¹¤´¤¤¤ä¤Ä¡ª¡×
¤±¤ó¶Ì¤Ç¤¹¡£µ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡£
¡Öµ»Ì¾¥¹¥¤ー¥Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹¡×
¡Ê¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Íè½Õ¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¡¦GMO¤Ë½êÂ°¤Ø¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
Ä«ÆüÁª¼ê¤Ï¡¢½Õ¤«¤é¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¡¦GMO¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£È¢º¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¸«¤¹¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê½Õ¤«¤é½êÂ°¤¹¤ë¡ËGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ø¾ï¤ËN§à¡¥1¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¡£¥ìー¥¹¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä1ÈÖ¤ò³Í¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÀ¤³¦N§à¡¥1¡Ä¡×
¡Ê¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡ÖÀ¤³¦N§à.1¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤Þ¤º¤ÏÆüËÜN§à.1¤«¤é¤«¤Ê¡×