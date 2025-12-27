プレミアリーグ 25/26の第18節 ノッティンガム・フォレストとマンチェスター・シティーの試合が、12月27日21:30にシティ・グラウンドにて行われた。

ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、カラム・ハドソンオドイ（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、フィル・フォーデン（MF）、ラヤン・シェルキ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の48分に試合が動く。マンチェスター・シティーのラヤン・シェルキ（MF）のアシストからタイアニ・ラインデルス（MF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

しかし、54分ノッティンガム・フォレストが同点に追いつく。イゴル・ジェズス（FW）のアシストからオマリ・ハッチンソン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

73分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。タイアニ・ラインデルス（MF）からサビーニョ（MF）に交代した。

83分マンチェスター・シティーが逆転。ヨシュコ・グバルディオル（DF）のアシストからラヤン・シェルキ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マンチェスター・シティーが1-2で勝利した。

なお、ノッティンガム・フォレストは43分にエリオット・アンダーソン（MF）に、またマンチェスター・シティーは36分にルベンディアス（DF）、59分にニコ・オライリー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-27 23:30:11 更新