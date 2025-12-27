年末年始や冬休みの帰省・小旅行は、できるだけ荷物をコンパクトにしたいもの。今回は、上下ユニクロの定番アイテムを使って、着心地ときちんと感を両立した2泊3日の着まわしコーデをご紹介します。提案してくれたのは、インスタグラムで大人に似合うシンプルでまねしやすいコーディネートを発信するなつきさん（50代）です。

持っていく服は9着。オールユニクロでもきちんと感

写真左上から、

【写真】動きやすさと「きちんと見え」を両立したコーデ

（1） ソフトリブクルーネックT ホワイト 1990円

（2） 極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックT ナチュラル 2290円

（3） ヒートテックニットリブタイツ ブラック 1500円

（4） ヒートテックニットリブタイツ ダークグレイ 1500円

（5） メリノタートルネックセーター（メンズ） ブラック 3990円

（6） メリノタートルネックセーター（メンズ） オフホワイト 3900円

（7） スムースコットンクルーネックセーター ブラック 3990円

（8） ブラッシュドジャージーワイドパンツ ダークグレイ 3990円

（9） ストレートジーンズ（JW ANDERSONとのコラボのもの、いつもより2サイズ上げて購入） 4990円

の計9着。こちらに去年UNIQLO：Cで購入したグレーのコートを羽織ります。

1日目：帰省初日はリラックス優先。ゆったりデニムで移動も快適

初日は電車や車での長距離移動を意識して、締めつけ感のない「ゆるっとデニム」を主役に。2サイズアップしたジーンズなら、骨盤まわりや太もももラクで、座っている時間が長くても快適です。

トップスにはネイビーのメンズタートルを合わせ、ラフになりすぎないよう引き締めて。

グレーのコートを羽織れば、落ち着いた大人の印象に。旅行だけでなく、普段のお出かけコーデにもおすすめの組み合わせです。

ヒートテックシャツとタイツで寒さ対策もバッチリ。

〈着用アイテム〉

・セーター：メリノタートルネックセーター（5）

・パンツ：ストレートジーンズ（9）

・インナー：ソフトリブクルーネックT（1）

・タイツ：ヒートテックニットリブタイツ ダークグレイ（4）

2日目：部屋でも外でも好印象。家族とゆっくり過ごす日のラク映えコーデ

2日目は、実家で過ごしたり親戚と会ったりする時間を想定して、動きやすさと「きちんと見え」を両立したコーデに。

ゆったりワイドパンツに、顔まわりが明るく見えるオフホワイトのタートルを合わせることで、ラフすぎず清潔感のある印象に仕上がります。

トップスは1日目と同じアイテムの色違い。同じ形のトップスでも色を変えるだけで、ガラッと雰囲気を変えられるのがうれしいポイントです。

〈着用アイテム〉

・セーター：メリノタートルネックセーター（6）

・パンツ：ブラッシュドジャージーワイドパンツ（8）

・インナー：極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックT（2）

・タイツ：ヒートテックニットリブタイツ ブラック（3）

【Day3】最終日は黒ニットでリラックス。カジュアルでも上品見え

最終日は、移動が多くてもラクに過ごせるよう、シワになりにくい素材＆リラックス感のあるシルエットでまとめました。

2日目と同じパンツを使った着まわしコーデ。黒ニット×グレーパンツのシンプルなワントーンスタイルは、ゆったりした着心地ながらも、どこか大人っぽく見えるのが魅力。

インナーに白Tをレイヤードして、ほどよく抜け感をプラス。コートを羽織れば、縦ラインが強調されてスタイルアップ効果も！

〈着用アイテム〉

・セーター：スムースコットンクルーネックセーター（7）

・パンツ：ブラッシュドジャージーワイドパンツ（8）

・インナー：ソフトリブクルーネックT（1）

・タイツ：ヒートテックニットリブタイツ ダークグレイ（4）

年末年始は移動や人との予定も多く、服選びに悩む時期。

でも、ベーシックなアイテムを組み合わせることで、着心地のよさときちんと感の両方を叶えることができます。

旅先でも、自分らしいおしゃれを楽しんでみてください。