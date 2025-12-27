四国IL、高知OBのWBCメンバー入りはロッテ・角中以来

古巣も大喜びだ。阪神・石井大智投手が、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の野球日本代表「侍ジャパン」メンバーに選出された。古巣の四国アイランドリーグ、高知は公式HPで祝福メッセージを投稿した。

石井は秋田高専から高知ファイティングドックスを経て2020年ドラフト8位で阪神に入団した。球団は公式HPに石井の所属時代の投球写真とともに「高知ファイティングドッグスOBの石井大智投手が、2026年3月に開催される『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』の侍ジャパンメンバーに選出されました！」と報告。球団OBのWBC入りは、2013年大会のロッテ・角中勝也外野手以来と紹介していた。

さらに球団マスコットの「ドッキー」も公式X（旧ツイッター）で祝福していた。母校などがOBを祝福する形はよくあるが、球団OBの祝福は異例の対応ともいえそうだ。

ファンはSNS上で「2023年の日本一の次は世界一のために右腕をふるって」「四国に住む野球好きとして心から誇りに思います」「熱いねえ」「おめでとうって1000回言っても足らない」「少し前は月給10万円だった選手が、今や日本代表」「高知から世界へ」「よくぞここまで！」「独立リーグのロマンだよ」などと祝福していた。（Full-Count編集部）