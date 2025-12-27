YouTuberのSNSに登場したキケ

ドジャースからFAとなっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が日本生まれの大人気アイテムを手に入れ、ご満悦の様子だった。総額1100ドル（約17万2200円）を“大人買い”し、少年のような笑顔を見せている。

キケが購入したのは、海外でも人気を集めるポケモンカードだ。カードの販売や米YouTuberとして活動するジェイクさんが自身のインスタグラムで公開した動画にはキケが来店した様子が公開された。

ポケモン好きを明かしたキケは「化石パック」のカードを所望。化石パックの日本語版3つを「定価400ドル（約6万2600円）だけど、全て買ってくれたら375ドル（約5万8700円）ずつに値引きするよ」（合計1125ドル）とジェイクさんから勧められると、キケは「（キリよく）1100ドルはどう？」と提案し、価格交渉は即決した。

ジェイクさんは「クレイジーな取引をしている。化石パックの日本語版3つ、唯一無二のナ・リーグチャンピオン、キケ・ヘルナンデス。ハハハ」と紹介。キケは「3度だね！」と優勝回数を伝え、握手を交わした。3月の東京シリーズではドジャースのアンソニー・バンダ投手もポケモン本社を訪問するなど、メジャーリーガーの間でも人気は抜群のようだ。（Full-Count編集部）