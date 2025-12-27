20世紀最後の大晦日、山手線を走った「年越しそば列車」　”駅そば”のルーツは133年前の軽井沢駅にあった

時代劇を見ていると時折、屋台のそば屋が登場することがある。立ち食いそば、しいて言えば「駅そば」のルーツだろう。ひと昔前は、“立ち食いそば・うどん”といった呼び方が一般的ではあったが、今となっては「駅そば・うどん」のほうがしっくりくる。“駅弁”とともに歩んできたその歴史は、いつの日からはじまったのか。駅のファストフードの元祖「そば・うどん」にまつわる鉄道史の一面を垣間見ることにしたい。

※トップ画像は、JR九州・小倉駅の構内にある“駅うどん”のお店「玄海うどん」。こうしたオープンカウンターの「駅そば・うどん」店は減少傾向にある＝2024年12月14日、北九州市小倉北区

「駅ナカ」のはじまり、イギリス人による「新聞立ち売り（新聞売店）」

「駅ナカ」などと呼ばれる駅の構内にある店舗は、古くは明治の時代から許可制により店舗運営が行われてきた。駅のなかで“営業行為”をすることから、「構内営業」と呼ばれ、JRの礎となる日本国有鉄道〔国鉄〕の時代には、「国鉄構内営業中央会」という組織などによって統括されていた。

元々は、個人商店や駅周辺にあった旅館や料亭などが、鉄道省（国鉄）や鉄道事業者から許可を得たうえで、駅構内に店舗を構えるなどして商売をはじめたのがきっかけだった。最初に営業許可が出されたのは、日本に鉄道が開業した1872（明治5）年のことで、イギリス人による「新聞立ち売り（新聞売店）」だった。日本人としては、横浜駅（現・桜木町駅）で小間物・唐物・旅行用品を販売した、いわゆる「雑貨店」を経営した赤井金次郎氏と記録にはある。

駅のなかで「構内営業」をはじめた当初は、出店料という概念がなかった。その後、1875（明治8）年になると1年契約で36円、1902（明治35）年には同120円を徴収するようになった。この制度は現在も踏襲されており、テナントごとの売り上げに対して一定のロイヤリティを徴収している。ガムひとつ購入しても、その代金の数パーセントが鉄道事業者やその関連業者の懐に入る仕組みだ。

ちなみに、駅構内における「食堂」のはじめては、当時の新橋駅（旧・汐留駅）に上田虎之助氏なる人物が構内営業の許可を受け、西洋料理、洋酒等を提供したのが最初とされる。駅弁は、1885（明治18）年に当時の日本鉄道（現・JR宇都宮線）の宇都宮駅近くで旅館を営んでいた白木屋嘉平氏が、同駅で食料品を販売した際に、梅干しの入った“にぎり飯2個とたくあん”を竹の皮に包んで販売したのが最初だといわれる。

明治時代の初代・新橋駅のようすを描いた図、「新橋停車場之図」。1901（明治34）年刊「風俗画報」第241号より＝資料所蔵／筆者

起源に諸説ある「駅そば・うどん」

昭和の時代、駅で「立ち食いそば」をすする女性の姿など、皆無と言っても過言ではなかった。巷の牛丼チェーン店しかりである。昨今のように、老若男女の誰もが利用している光景を目にするようになったのは、平成の時代に入ってからのことだろうか。

それまでの「駅そば・うどん」は、外観の見た目や店内のデザイン云々よりも、早く、安く提供さえしてくれれば、誰も文句を言わなかった。そもそも、今のようにいろいろなメニューが並ぶテナントなどはなく、「立ち食いそば・うどん」一択の時代でもあった。

「駅そば」の元祖については諸説あり、北海道の函館本線にある長万部駅あるいは森駅、長野県を走る信越本線の軽井沢駅が名乗りをあげている。しかし、残されている記録をひも解くと、北海道の2つの駅は1903（明治36）年の開業で、軽井沢駅は1888（明治21）年に新潟県の直江津駅から路線が延伸され、軽井沢駅との間が結ばれたときに開業しており、“構内営業”の許可は1892（明治25）年に出されたと当時の記録にはある。

この記録は、1958（昭和33年）に当時の国鉄構内営業中央会がまとめた「会員の家業とその沿革」に記されているものだが、軽井沢駅に関する記述には「麺類と生玉子」とも記されていた。これらは、口伝を文字起こししたものに過ぎないが、今となっては唯一の証文に違いない。結果、駅そばの元祖は「軽井沢駅に軍配があがった」ということになろう。

軽井沢駅に併設される駅そば店には、「駅そば発祥の地、軽井沢駅」と書かれた額が飾られている。駅そばの創業者は、軽井沢駅前にあった油屋旅館（現在は軽井沢町追分で営業）である。現在、軽井沢駅にある駅そば店は、1986（昭和61）年に油屋旅館から営業権を譲り受けた “峠の釜めし”で有名な株式会社荻野屋が、いまなお「おぎのや軽井沢駅売店」に併設する形で継承している。

国鉄時代の塩尻駅プラットホームに店を構える「駅そば」のようす。女性客は撮影用のエキストラか。〔信州の駅弁史／国鉄構内営業中央会より〕＝撮影年次不明、長野県塩尻市、資料所蔵／JLNA

「駅そば発祥の地、軽井沢駅」にある、おぎのや軽井沢駅売店に併設された駅そば店＝写真提供／株式会社荻野屋

「待ち合いそば」と呼ばれた時代も

その昔、長距離列車といえば蒸気機関車や電気機関車が何両もの客車を引いて走っていた。機関車は、必要の都度、主要な駅で交換作業が行われたほか、他の行き違い列車との待ち合わせなどで、駅に停車する時間はそれなりにあった。この待ち時間を利用して、乗客に温かい食事を提供したのが「駅そば」のはじまりといわれる。このような背景から、いつの日か「待ち合いそば」とも呼ばれるようになったという。

全国に展開される「駅そば・うどん」は、駅弁を製造・販売する業者が兼業しているケースが多かった。今でも、こうした業態の駅そば・うどん店は健在だが、国鉄が分割民営化した1987（昭和62）年以降は、JR系列のテナントが大半を占めるようになった。例えば、新宿駅（東京都新宿区）には「田中屋〔1897／明治30年に構内営業許可〕」というように、それぞれの駅や地域に根差した個性豊かな駅弁業者などが出店していた。こうした事実を知る世代としては、つまらなくなった、というのが率直な感想だ。

品川駅（東京都港区）に「駅そば」を出店する常盤軒〔ときわけん〕は、1922（大正11）年に当時の鉄道大臣から構内営業を許可された歴史ある老舗だ。その許可を受けた人物とは、大河ドラマ「篤姫」で一躍その名を知られることになった小松帯刀〔こまつ・たてわき／鉄道敷設建白書を呈上した功績のある江戸幕末から明治時代に活躍した官僚・政治家〕氏のお孫さんだった。1923（大正12）年の駅弁製造・販売にはじまり、1964（昭和39）年から駅そばを出店した。関東の駅そばのなかでは、最古参の部類に入るといえよう。

山手線・品川駅の内回りホームにある「駅そば」常盤軒＝2025年12月19日、港区区高輪

山手線・品川駅の内回りホームにある「駅そば」常盤軒の店内＝2025年12月19日、港区高輪

走り去る電車を眺めながら味わえる蕎麦の味は「駅そば」ならでわの醍醐味だ＝2025年12月19日、山手線・品川駅で

山手線・五反田駅のホームにある駅そば「道中そば」＝2025年12月24日、目黒区東五反田

駅そばなのに“うどん”とは、これ如何に!?

諸説ある「駅そば」とは対照的に、「駅うどん」に至ってはことのほか情報が少ない。関西圏＝うどん圏と認識している人にとっては、屋号に「そば」と書かれているのに”うどん”をメインに提供する駅そば店があるのには少々戸惑ってしまう。さすがは関西文化。阪急そば（現・若菜そば）や南海そばが、その一例であろう。 とはいえ、関東の駅そばでも“うどん”は提供されるわけで、あまり深く考えないほうがよさそうだ。そして、関東は「そば・うどん」、関西は「うどん・そば」とあり、これまたややこしい。

関西の駅そばのはじまりは、1949（昭和24）年の国鉄・山陽本線の姫路駅に出店した「まねき食品」が最初とされる。ここの”駅そば”は「えきそば」と書く。これは、先の大戦後の何もなかった時代に、小麦粉の代わりとしてコンニャク粉とそば粉を混ぜ合わせた「そば」を考案し、それを和風だしのスープで提供したものを「えきそば」と命名した。その後、当時の食料保存事情を考慮し、長持ちさせるように改良を加えた結果、“かんすい”（食品添加物）入りの中華麺に和風だしという組み合わせで、いまも昔と変わらぬ味で提供しているという。もちろん、うどん、そばもメニューにはある。

関西の私鉄では、1966（昭和41）年に南海電気鉄道・難波駅の2階に出店した「南海そば」が最初とされる。しかし、阪急電鉄も翌（1967）年に十三（じゅうそう）駅のプラットホームに「阪急そば（現・若菜そば）」を出店しており、こちらも「関西私鉄としてはじめて」とうたっている。改札か、ホームかで、どちらが最初かということになるわけだが･･･。やはり、年代を優先するならば「南海そば」ということになるのだろうか。

ところで、そば・うどんを語るうえで「きつね」と「たぬき」が関東と関西で異なっていることなどは、麺好きの方にとっては釈迦に説法であろう。とはいえ、久しぶりに関西を訪れた時などに、“どっちだっけ?”となることはないだろうか。関東では、きつね＝油揚げ、たぬき＝“天かす”であるが、関西では、きつね＝油揚げ＋うどんで、たぬき＝“油揚げ”＋そば、なのである。では、たぬきうどんを注文する場合はというと、「ハイカラうどん」となる。

関西で「たぬきそば」を頼んだのに「きつねそば」が出てきて、店員に間違っているのでは?と伝えると、「お客さん、関東やろ?」と即答された経験がある方もおられるのではないだろうか。関西の駅そばでは、食券機のボタンに「きつね」、「たぬき」としか表示されていないお店もあり、初心者にはややこしい。ちなみに、関西圏でも大阪と京都にも違いがある。

JR山陽本線の下りホームにある「えきそば在来線下り店」＝写真提供／まねき食品

姫路駅などで味わえる「天ぷら”えきそば”〔大盛り〕」＝写真提供／まねき食品

開業当時の阪急電車・十三（じゅうそう）駅の「阪急そば（現・若菜そば）」＝1967年4月、写真所蔵／JLNA

写真は、関東でいう「きつねそば」。これを関西では「たぬき（そば）」という。山手線・五反田駅の「道中そば」で＝2025年12月24日、品川区東五反田

25年前、山手線の車内で年越しそば

今から25年前の大晦日。時は2000（平成12）年12月31日のことである。21世紀を迎えるにあたりJR山手線に特別なイベント列車が運転された。その名も「21世紀記念列車 21（世紀へ）5（GO）」〔にじゅういちゴー〕。

使用した車両は、当時の山手線の主力車両だった205系電車ではなく、普段は東海道線で快速列車として使用していた“215”系電車を使用するという、奇抜なアイディアによるものだった。そしてこのツアーには、なんと「年越しそば弁当」が付いていたのだ。

この臨時列車は、JR東日本が企画したツアーで、募集人員は列車定員の650人だった。価格は、普通車2000円、グリーン車2240円という破格値で、山手線1周の乗車券（運賃・料金）に「年越しそば弁当」が付いていたのだ。無論、満席になったことは言うまでもないが、山手線に2階建て車両が走ったことも驚きだった。

2001年の大晦日にも、同じような列車を走らせているが、それ以後、このような2階建て車両を使用したツアーが山手線で実施されることはなかった。都心の夜景を眺めながら、山手線の2階席で味わう“年越しそば弁当”の味は、格別のものだったに違いない。今のようにスマホで気軽に撮影することが叶わなかった時代ゆえ、年越しそば弁当の写真は残されていない。

山手線のホームに、現在「駅そば」があるのは品川駅（内回りホーム）、五反田駅、目黒駅だけになってしまった。駅そばの店構えといえば、ドアも壁もない“吹きさらし”の店舗が多かった。もちろん、いまでもそうした店構えの駅そば・うどんは全国に点在する。しかし、今の時代は駅のリニューアルによって店舗を新しくする場合は、懐かしい昭和の造りではなく、ドアや壁などで外部とを遮へいしなければ、保健所から”営業許可”がおりないという。時の経過とともに、昭和の懐かしい「駅そば・うどん」の光景は、過去のものになろうとしている。

かつてJR山手線を走っていた205系電車。10両→11両編成化がはじまったころの姿＝1991年12月7日、荒川区西日暮里

山手線を臨時列車として走ったオール2階建て車両の215系電車。2022（令和4）年までに廃車となり現存しない＝2021年3月12日、品川区二葉

2000（平成12）年の大晦日に山手線を走った年越しイベント列車「215（GO）」号の企画乗車券＝資料所蔵／筆者

2000（平成12）年の大晦日に山手線を走った年越しイベント列車「215（GO）」号の乗車記念証＝資料所蔵／筆者

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

