毎年恒例、文具好きのお祭り「文具女子博」。

今回は、筆者が実際に購入した“お気に入り文具”をご紹介します。

でーんとお披露目！ 購入したものたち

文具好き同士で、購入品をSNS投稿するのが醍醐味の文具女子博。「#文具女子博購入品」として、みなさまのお買い物を眺めて楽しむことができます。

ホクホク気分で迎える、散財の結果発表会。今年の購入品も、じわじわご紹介していきます。

可愛すぎる猫文具！ 呉竹の筆記具「ZIG Letter Pen COCOIRO」×セプトクルール

筆者の今回の購入品でお気に入りは、呉竹の文具女子博限定「ZIG Letter Pen COCOIRO×セプトクルール」セット。

「紅茶と猫」デザインの「マルマンセプトクルール〈A6〉」ノートとリニューアル新商品「ZIG Letter Pen COCOIRO」のセット。

ノートやペンの好きなところに転写シールを貼って、自由にカスタマイズできるというもの。

ペン軸は短いのに、めちゃめちゃ書きやすい！ 筆がしなるので、文字や絵に強弱をつけやすいのも◎。

もはや文具女子博名物！ デルフォニックスのロルバーン

文具女子博といえば、ロルバーン。ご当地名物のようについつい購入してしまうノートです。

今回、筆者は旅行にでかけるようなくまさんのデザイン柄とロルバーンケースを購入。可愛すぎるのでついつい増えちゃう……。

ペンと紙をいろいろ買ってみたよ

昨年使いやすかったペコリスの紙のサイズ違いや、コピックのマルチライナーのオリーブ色とワイン色を入手。

ナカバヤシ印刷のカミアウ。鉛筆で描くとするする気持ちいい描き心地の紙。ペンでもお試ししたいので買ってみました。

フォトスポットで沼をはかるコーナーも

今年はなんと「沼をはかる」フォトスポットも登場。自分の“沼度”が見えてくるコーナーなのです。

筆者は2沼。両足が沼にハマっているそうです。

ガラスペンといった大物や、ハンコ沼を抜け出しているので抑え気味でした。ホッ。

SNS上では、沼ックスを超える猛者の方もちらほら見受けられました。購入品を眺めるのも、文具女子博の楽しみのひとつ。みなさんの購入品チェックもお忘れなく。