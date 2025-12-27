実際に買った文具は“コレ”だ！ 「文具女子博2025」購入品レポート
毎年恒例、文具好きのお祭り「文具女子博」。
「文具女子博2025」の様子はこちら
https://getnews.jp/archives/3685915/
今回は、筆者が実際に購入した“お気に入り文具”をご紹介します。
でーんとお披露目！ 購入したものたち
文具好き同士で、購入品をSNS投稿するのが醍醐味の文具女子博。「#文具女子博購入品」として、みなさまのお買い物を眺めて楽しむことができます。
ホクホク気分で迎える、散財の結果発表会。今年の購入品も、じわじわご紹介していきます。
可愛すぎる猫文具！ 呉竹の筆記具「ZIG Letter Pen COCOIRO」×セプトクルール
筆者の今回の購入品でお気に入りは、呉竹の文具女子博限定「ZIG Letter Pen COCOIRO×セプトクルール」セット。
「紅茶と猫」デザインの「マルマンセプトクルール〈A6〉」ノートとリニューアル新商品「ZIG Letter Pen COCOIRO」のセット。
ノートやペンの好きなところに転写シールを貼って、自由にカスタマイズできるというもの。
ペン軸は短いのに、めちゃめちゃ書きやすい！ 筆がしなるので、文字や絵に強弱をつけやすいのも◎。
もはや文具女子博名物！ デルフォニックスのロルバーン
文具女子博といえば、ロルバーン。ご当地名物のようについつい購入してしまうノートです。
今回、筆者は旅行にでかけるようなくまさんのデザイン柄とロルバーンケースを購入。可愛すぎるのでついつい増えちゃう……。
ペンと紙をいろいろ買ってみたよ
昨年使いやすかったペコリスの紙のサイズ違いや、コピックのマルチライナーのオリーブ色とワイン色を入手。
ナカバヤシ印刷のカミアウ。鉛筆で描くとするする気持ちいい描き心地の紙。ペンでもお試ししたいので買ってみました。
フォトスポットで沼をはかるコーナーも
今年はなんと「沼をはかる」フォトスポットも登場。自分の“沼度”が見えてくるコーナーなのです。
筆者は2沼。両足が沼にハマっているそうです。
ガラスペンといった大物や、ハンコ沼を抜け出しているので抑え気味でした。ホッ。
SNS上では、沼ックスを超える猛者の方もちらほら見受けられました。購入品を眺めるのも、文具女子博の楽しみのひとつ。みなさんの購入品チェックもお忘れなく。