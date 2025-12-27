ドジャース・佐々木朗希 来季は“先発起用”？現地で取材するスポーツ記者が言及「『自分はリリーフではない』という話をされていたので…」

ドジャース・佐々木朗希 来季は“先発起用”？現地で取材するスポーツ記者が言及「『自分はリリーフではない』という話をされていたので…」