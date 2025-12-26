お世話されるの大好き！ 天才ロリVTuber『なななっぱ-nappa VTuber Ch.』、ハチャメチャでおもしろ！ カバVTuber『夢咲ひぽぽ / Yumesaki Hipopo』をご紹介します。

お世話されるの大好き！ 天才ロリVTuber『なななっぱ-nappa VTuber Ch.』

今週のピックアップ

『祝20万回再生🎉⚡オドリドリ終了⚡exで攻撃できてヤバすぎたw時代はゼラオラ・ビッパ・ビーダル！ 【ポケポケ】新パック「未知なる水域」 #ポケポケ #ポケモン ⁠#ポケカ』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

なななっぱさん：「お世話されるの大好き！ 天才ロリVTuberの『なななっぱ』です。最近は主に『ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）』の実況やデッキ紹介を中心に活動しています。YouTubeを始めてもうすぐ1年で、まだまだひよっこなんですけど、日々ポケポケの世界を楽しみながら成長中です。ポケポケを通して、たくさんの人と『楽しい』を共有できたらなと思っています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

なななっぱさん：「昔から、落ち込んでいる友達を笑わせたり、元気づけたりするのがすごく好きで、『もっとたくさんの人に自分の声や言葉で気持ちを届けたり、誰かの心を動かせる人になりたいな』と思うようになったのが、YouTubeで活動を始めたきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

なななっぱさん：「おすすめは『祝20万回再生🎉⚡オドリドリ終了⚡exで攻撃できてヤバすぎたw時代はゼラオラ・ビッパ・ビーダル！ 【ポケポケ】新パック「未知なる水域」』というタイトルの動画です。自分自身がゲーム初心者だったからこそ、分かりやすく伝えたいという気持ちがあって。デッキのポイントや試合の流れが最初から最後まで分かるように、編集で丁寧にカットしたり、コメントを入れたりなど、すごくこだわって頑張っているので、こちらをおすすめしたいです。

このデッキのポイントを試合で伝えたいんです。だから、勝ったらいいというわけではなく、試合の流れの意図が分かりやすい試合を選定しないといけないのがポイントです。負けたとしても、流れが分かりやすい試合を選ぶことにこだわっていますね。全然撮れない時は6時間くらいずっと撮ってる時もあって、それくらいこだわってます」

祝20万回再生🎉⚡オドリドリ終了⚡exで攻撃できてヤバすぎたw時代はゼラオラ・ビッパ・ビーダル！ 【ポケポケ】新パック「未知なる水域」 #ポケポケ #ポケモン ⁠#ポケカ

https://youtube.com/shorts/XtCQPKVb5o4?si=5iDZKewpwvWThcMH



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

なななっぱさん：「ゲームとかアニメとか漫画にこれまでほとんど触れたことがなくて、最初は知識もなく、何もかもが新しい世界でした。 でも、ポケポケに出会って、知らなかった世界を好きになっていく楽しさを知って、いつのまにか自分がそれを伝える側になって、解説までできるようになっている状況に、自分でもびっくりしています。 まだまだ成長の途中ですが、これからも夢中で頑張っていけたらなと思いますので、ぜひチャンネルにも遊びに来て、一緒にポケポケを楽しんでもらえたら嬉しいです！」

ポケポケに関する実況動画を投稿していく、なななっぱさんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『なななっぱ-nappa VTuber Ch.』

https://www.youtube.com/@nananappa_channel

Xのアカウント『なななっぱ🌱.*新人VTuber』

https://x.com/nananappa_

ハチャメチャでおもしろ！ カバVTuber『夢咲ひぽぽ / Yumesaki Hipopo』

今週のピックアップ

『【歌ってみた】冬の日/放課後ティータイム 【夢咲ひぽぽ】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

夢咲ひぽぽさん：「カバのVTuberをやらせていただいています『夢咲ひぽぽ』と申します。普段はTwitchの方で配信をさせてもらっていて、ゲーム配信がメインになるんですけども、最近だと今流行っている『ARC Raiders』だとか、あとは『STREET FIGHTER 6』を今年からやらせていただいています。Twitchでは、ゲーム配信をメインに、YouTubeの方には、切り抜き動画を上げてるんですけど、YouTubeはショートがメインになっているかなと自分の中では思っています。どちらも遊びに来てくれたら嬉しいなと思います」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

夢咲ひぽぽさん：「もともとゲームを全くしなかったんですけども、初めてFPSというゲームで『Apex Legends』をさせていただいた時は本当に下手くそでした。その時にYouTubeの動画や配信されている方を見て、『あわよくば視聴者さんがもし見てくれた時に教えていただけたらな』『成長を見守って欲しいな』というところから配信をつけてみようと思ってやり始めました。 本当に無知だったので、何の機材が必要なんだろうとか、OBSっていう配信ソフトの存在すらも知らずに始めたので、最初はほんとてんやわんやでしたね」

――おすすめの動画は何ですか？

夢咲ひぽぽさん：「おすすめの動画は初めての『歌ってみた』動画です。アニメの『けいおん!』の『冬の日』という歌なんですが、個人的にその冬の日というけいおん! のエピソードとそのお歌が好きというのと、自分らしく歌える曲を歌いたいなって思って、この曲を歌わせていただきました。

配信でも言ってるんですけど、人前で歌うのがすごく苦手で、活動を始める前とかもお友達とカラオケに行ったりとかしても一切歌わずに『飲み物取ってくるよ』ってドリンクバー係をするくらい、どうにか歌うことを避けたりすることもありました。でも、そのカラオケというみんなのお歌を聴く雰囲気がすごく好きなので、一緒に行っていました。それくらい人前で歌を歌うっていうのが恥ずかしくて、だから全然してこなかったんです。

でも普段Twitchの配信を見てくれてるリスナーさんたちに、喜んでいただきたい、楽しんでいただきたいという気持ちが本当に私の中で強いので、そのお礼として『なんかできることないかな』と考えた時に、以前から『歌ってみた出さないの』と言われることもあったので、ちょっと頑張って歌ってみようと思って歌いましたね」

【歌ってみた】冬の日/放課後ティータイム 【夢咲ひぽぽ】

https://youtu.be/JSwGpVL-MDU?si=egq_HzbeHSNMgUxV



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

夢咲ひぽぽさん：「突如現れしカバのVTuberで『なんだこいつ』って思われるとは思うんですけども、もう本当に見てくださっているみんなだったり、活動を一緒にしてくれているお友達だったり、皆さんのおかげでとてつもなく楽しく配信活動をさせていただいております。そんな楽しんでいるカバをよかったら一緒に楽しく楽しんで見ていただきたいなと思うので。お時間がもし合った時や『暇だな、今日何しようかな？』みたいな時にでも見ていただけたら嬉しいと思いますので、何卒よろしくお願いします」

YouTubeやTwitchでは夢咲ひぽぽさんならではの明るく、楽しめる動画や配信が詰まっているので、この機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『夢咲ひぽぽ / Yumesaki Hipopo』

https://www.youtube.com/@Yumesaki_Hipopo

Twitch『夢咲ひぽぽ / Yumesaki Hipopo』

https://www.twitch.tv/yumesaki_hipopo

Xのアカウント『夢咲ひぽぽ🦛🌸』

https://x.com/warewa_kaba

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島