¡¡±Ç²è¡Ö±ê¾å¡×¡ÊÄ¹µ×°ô´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬26Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¡¢Íè½Õ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ë¤ÏÂçËã½ê»ý¤ÇËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¡Ê26¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ½·è³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸ø³«¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö±Ç²è¡Ø±ê¾å¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡ÖËÜÇ¯7·î¤ËÂè°ìÊó¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤·¡¢Íè½Õ¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¢À¶¿å¿ÒÌé»á¤ÎÂáÊá¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¢´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç·Ð°Þ¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤Î¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆü¤ÎÈ½·è³ÎÄê¤ò¼õ¤±¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤êÍè½Õ¤Ë¤Æ¹ñÆâ·à¾ì¸ø³«¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢º£·î19Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¡ÊµÜÅÄ¾Í¼¡ºÛÈ½´±¡Ë¤Ï¹´¶Ø·º1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡Êµá·º¹´¶Ø·º1Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ö±ê¾å¡×¤ÏÄ¹µ×°ô»á¤¬´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¡¦¿¹¼·ºÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£