12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）の曲順が発表された。

今回のオープニングは、『放送100年 紅白スペシャルメドレー』。Mrs. GREEN APPLEによる「夢であいましょう」や、番組出演者有志が「上を向いて歩こう」を披露する。大トリはMrs. GREEN APPLEが担当。「GOOD DAY」をパフォーマンスする。

アイナ・ジ・エンドは、アニメ『ダンダダン』の主題歌「革命道中 - On The Way」を、紅白だけのアニメ『ダンダダン』スペシャル映像とともにパフォーマンス。さらに、アイナ・ジ・エンドの大ファンという千鳥 ノブも応援にかけつけ、ステージを盛り上げる。

司会の今田美桜が主人公 のぶを演じた連続テレビ小説『あんぱん』の紅白スペシャルステージには、嵩役 北村匠海などのキャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが登場する。

石川さゆりは、NHK交響楽団と共に「天城越え」を披露。「100年後の未来にも残るような天城越えを届けたい」と意気込む石川とオーケストラによる、スペシャルコラボレーションをオンエアする。坂本冬美の楽曲「夜桜お七」には、M!LKが踊りで参加する。

また、純烈は生中継で「いい湯だな（ビバノン・ロック）」を披露。中継リポーターにはタイムマシーン3号が決定した。乃木坂46は、今回披露する「Same numbers」にちなんで、楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者がリモコンの同じ数字を押していく視聴者参加型のチャレンジ企画を実施。視聴者が獲得した得点が基準の得点をこえると、スペシャル特効がステージを彩る。詳細は公式HPやSNSに公開される説明動画にて。

2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表したPerfumeは「ポリリズム」～「巡ループ」の『Perfume Medley 2025』を披露。振付／演出にはMIKIKOが参加し、Perfumeの歴史を濃縮したステージを届ける。

三山ひろしによる『紅白×けん玉』では、今年もけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り～第9回 けん玉世界記録への道～」を披露。今年のゲストは、IROHA（ILLIT）、新浜レオン、MAKI（&TEAM）、DJ KOO（TRF）、ハリセンボン 箕輪はるか。さらに、3年連続で司会を務める有吉弘行がけん玉企画に参加。“連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列”129人連続の世界記録達成を目指す。

さらに、『M-1グランプリ2025』優勝のお笑い芸人 たくろうの出演が決定。水森かおりの「大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ 2025～」を盛り上げる。

（文＝リアルサウンド編集部）