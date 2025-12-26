Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月26日は、シンプル設計により手軽ながら味への妥協もなく、コーヒーメーカーデビューにも最適なDe’Longhi（デロンギ）の「アクティブ ドリップコーヒーメーカー ICM12011J-BK」が、お得に登場しています。

DeLonghi(デロンギ) De'Longhiドリップコーヒーメーカー アクティブ ICM12011J-BK レギュラーコーヒー 5杯用 ペーパーレスフィルター [インテンスブラック] ファミリー登録で3年保証 7,027円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

シンプル設計ながら妥協なし！ デロンギのドリップコーヒーメーカーが11％オフで過去最安値

シンプルな操作性と本格的な味わいを両立したDe’Longhi（デロンギ）の「アクティブ ドリップコーヒーメーカー ICM12011J-BK」が、現在、Amazonで11％オフの過去最安値に！

最大5杯（130ml×5杯）に対応したコンパクトサイズのドリップコーヒーメーカー。注目は、4つの穴から均一に注ぐシャワードリップ機能で、粉全体にムラなくお湯を行き渡らせ、安定した抽出を実現しています。

また、ハンドドリップに近い工程を再現するアロマ機能を搭載。蒸らしながらゆっくり抽出することで、コーヒー本来の香りとコクを引き出します。

抽出後は40分間の保温機能により、風味を損なわない適温をキープ。自動電源オフ機能も備え、消し忘れ防止にも配慮していますよ。

ペーパーレスでエコ、毎日使いやすいシンプルで実用的な設計が光る！

付属のペーパーレスフィルターは、紙フィルター不要で繰り返し使用可能。コーヒーオイルを逃さず抽出できるため、より豊かなアロマを楽しめます。

本体サイズは幅155×奥行285×高さ275mm、重量は約1.4kg（ガラスジャグ含む）とコンパクト。給水はフタを開けて注ぐだけで、最大650mlまで外から確認できる水位計付きです。

抽出中にジャグを動かしてもこぼれにくい安全設計など、日常使いを想定した細かな配慮も◎。「手軽さ」と「味」のバランスが取れた、初めてコーヒーメーカーを買いたい人にもオススメの1台です。

なお、上記の表示価格は2025年12月26日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

