【紅白】お笑いコンビ「たくろう」M-1優勝10日後に『紅白』出演決定 水森かおりドミノチャレンジで
NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の曲順、新たな見どころを発表した。『M‐1グランプリ2025』王者となったお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）の出演が決まった。
たくろうは、水森かおり「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」を盛り上げる。水森の楽曲にあわせたドミノ倒しは、近年の紅白の注目ポイントとなっている。
たくろうは、21日に決勝が開催された『M‐1グランプリ2025』で史上最多1万1521組の頂点に立ち、21代目王者となった。その10日後、なんと紅白のステージに立つことになった。
曲順では、紅組のトリは7年連続でMISIA。その後、白組のMrs. GREEN APPLEが大みそかの宴を締めくくる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
