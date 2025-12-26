TikTokで公開

ロサンゼルスの放送局「スポーツネットLA」のキルステン・ワトソンさんがTikTokを更新。「2025年のお気に入りの衣装集」を公開。「美しすぎる」「いつものようにとても魅力的」などとファンからは好意的な声が集まっている。

ドジャース戦の中継でおなじみのワトソンさん。ミスフロリダコンテストに出場し、身長は188センチの長身だ。“見られる仕事”とあって、ワトソンさんはお洒落なコーデでいつも球場入りしている。

12月の投稿では10枚以上の写真を公開。「今年のフィールド内外でのお気に入りの服装！」と綴り、おしゃれなコーデをアップした。

ワトソンさんは大谷翔平投手がドジャースに移籍したことで日本のファンの間でも人気が上昇。「キルステン愛している!! 日本から」「お気に入り」「美しすぎる」「いつものようにとても魅力的」「心を奪われた!!」「全て素敵」「いつもアメージング」「私たちの美しい女の子」「ビューティフル」「ワトソンさん可愛い 大好き」などと、多くのコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）