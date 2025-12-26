オリックス・太田椋のスーツ姿にファン“ゾッコン”

オリックスの太田椋内野手が見せる“きゅるきゅる”度合いが話題に上がっている。球団公式インスタグラムは25日に「Bsスーツコレクション」と題して、太田のスーツ姿の写真を投稿。この投稿にファンは「きゅるきゅるで可愛い」「たまるの瞳がかわいい」「かっこいい」などの反応を示している。

グレーのスーツ姿で、太田が“カメラ目線”を送っている。トレードマークになりつつある、さらさらの黒髪や、ぱっちりとした目が特徴的。投稿には黒色ワイシャツの左袖に「Ryo.O」とのピンク色の刺繍も見える。

太田は今季、自身最多の113試合に出場。打率.283、10本塁打、52打点の成績を残した。来季も中軸としての活躍が期待される24歳に「もう首位打者の未来しか見えない！」「早くたまるの背番号1を生で見たい！」などの声が飛び、大きな期待が感じられる。

さらには「めっちゃ見つめられてるーーー！」「ほんとに可愛い大好き」「キュート」「つぶらな瞳すぎる」「おめめきゅるるん」「か、かわいい」「清潔感の好青年」「きゅるきゅるたまるもいいけどいい大笑いするたまるをいっぱいみたい来季はそんなシーズンになりますように」などの反応が目立っていた。（Full-Count編集部）