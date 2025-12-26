TOOBOE、TVアニメ『勇者のクズ』オープニング曲「GUN POWDER」のCDリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本テレビ系にて1月10日より順次全国放送のTVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマ、TOOBOEの新曲「GUN POWDER」が2026年1月28日にCDリリースされる。

■CDシングル「GUN POWDER」ジャケットはナカシマ723の描き下ろし！

TVアニメ『勇者のクズ』は、エーテル強化手術で“魔王”となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリーランスの勇者“死神”ヤシロが自称『弟子』の女子高生・城ヶ峰とともに、あらゆる事件に巻き込まれていく物語。

CDシングル「GUN POWDER」のジャケットは、原作の漫画を担当しているナカシマ723の描き下ろしとなる。

TOOBOEは2026年4月より全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）～』を開催。全国4都市を巡る本ツアーのチケットはオフィシャル先行受付中だ。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「GUN POWDER」

2026.02.11 ON SALE

ALBUM『EVER GREEN』

■番組情報

日本テレビ系『勇者のクズ』

1月10日(土)より連続2クール

毎週土曜24:55～順次全国放送

(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

