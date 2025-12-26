女優の真木よう子（43＝写真）が12月24日、弟と一緒にやっているYouTubeチャンネルで第2子の出産を発表した。

それを報じたネットニュースには祝福のメッセージが寄せられる一方で、43歳という年齢に《リスクのあるご出産だったと思います。母子ともに健康、ということでご家族の皆様、一安心ですね》などと案じる声も。真木は10月に妊娠糖尿病を明かしていただけに、気にかけていたファンも多かったようだ。

「真木さんはSNSでも《母としてこれ以上ない幸せな日々をおくっております》とつづっているので喜ばしい話なんですけど、間が悪いといえば悪いような……」と、スポーツ紙芸能デスクは口ごもる。真木は2008年11月に元俳優の男性と結婚。09年5月に長女を出産したが、15年9月に離婚し、23年8月に“事実婚”を発表している。

「第2子の父親はパートナー関係にある16歳年下の俳優、葛飾心さんだそうですが、葛飾さんは真木さんの個人事務所の所属で、事務所の公式サイトを見る限り、昨年あたりから、ドラマ、映画、舞台など、仕事らしい仕事をしているようには見受けられません。それは真木さん本人も同じなんですが……」（芸能プロダクション関係者）

それもあってか、真木は今年からYouTuberとしての活動も始めたようだが、チャンネル登録数は12月25日現在で2790人。名のある女優にしては寂しすぎる数字だろう。出産報告の動画も視聴回数は1.2万回だ。

「いまだに昨年の“エアガン騒動”が尾を引いているようですね」とは、前出のスポーツ紙芸能デスク。元「プラス・マイナス」のピン芸人、シャドウ岩橋（47）が昨年2月、真木と、元「Hey！Say！JUMP」の中島裕翔（32）にエアガンで撃たれたと“告発”した騒動のことだ。ちなみに真木は疑惑を全否定している。

「ただ、間の悪いことに、女性セブンプラスが12月19日に中島さんと女優の新木優子さんの熱愛を報じ、これに岩橋さんが《謝りもせず逃げまくった卑怯者》などと噛みついたことで、改めてエアガン騒動のことを思い出した人も多かったようです。そこへ真木さんの出産のニュースだから、《あのエアガンの……》なんて書き込みも少なくありません。《真木よう子》で検索すると、関連ワードの上位に《エアガン》が来るようになっています」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

確かに間が悪いというか、騒動から2年近く経っているにもかかわらず、なかなか忘れてもらえないようだ。真木は出産報告の動画で体重が12キロ減ったことも明かしていたが、それにも《心労が重なったせい？》などと斜めから見る向きも。中島と真木のせっかくの“慶事”に水を差す、イヤ〜な流れになっている。

