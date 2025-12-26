今年も、松田聖子とTHE ALFEEが毎年恒例のクリスマスライブを開催。福山雅治と浜崎あゆみは恒例のカウントダウンライブを開催する。長く活動をするアーティストにとって、そしてファンにとって、クリスマスやカウントダウンのライブはどんな意味を持つのだろうか。

今年デビュー45周年を迎えた松田は、さいたまスーパーアリーナや大阪城ホールなどをまわった『45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025』で、日本武道館公演130回目という記録を打ち立てた。1982年リリースの『金色のリボン』をはじめ、1987年に『Snow Garden』、1993年には『A Time for Love』とクリスマスならではの企画アルバムを複数リリースしているほか、1992年からはクリスマスディナーショーの開催が恒例となっているなど、クリスマスとは縁が深いアーティストでもある。デビュー45周年である今年のクリスマスは、『45th Anniversary SEIKO MATSUDA Christmas Dinner Show 2025』を東京と大阪で開催。まるでおとぎの国のお姫様のような、ファンタジックなステージで観客を魅了した。ジャズコーナーも設けられ、自身の名曲をジャズバージョンで届けるなど、大人の魅力あふれる歌とゴージャスな演出でファンを楽しませた。

「Happy Christmas Time」や「聖夜 －二人のSilent Night－」など、オリジナルのクリスマスソングを複数歌ってきたTHE ALFEEは、クリスマスイブに日本武道館でライブを開催することが恒例となっている。通常のツアーとは異なり、クリスマスソングのメドレー、アコースティック編成での演奏、さらにコントや豪華なゲストが登場するなど、毎回趣向を凝らした演出でファンを楽しませることでも知られる。今年も同所で『THE ALFEE Winter Celebration 2025 HEART OF RAINBOW』が開催。12月24日の公演はバンドとして最多記録となる105回目の日本武道館公演となった。3年ぶりのアルバム『君が生きる意味』からの楽曲も披露されたほか、「ALFEEに解散はない！」というコメントも話題となった。

年末のライブが恒例となっているのが、『冬の大感謝祭』と銘打ったライブの開催を毎年行ってきた福山雅治。今年もKアリーナ横浜にて、12月27日、28日、30日、31日の4日間公演で『福山☆冬の大感謝祭 其の二十三 龍がくる』を開催する。『冬の大感謝祭』は1998年から開催され、これまで横浜アリーナ、パシフィコ横浜、ぴあアリーナMM、そしてKアリーナ横浜など、横浜の会場を中心に行われてきた。年によって通常のツアーとは一線を画したライブを行うことでも知られ、過去には男性限定や女性限定のライブ、シングル曲をセットリストに含めない年や逆にすべてシングル曲でセットリストを構成した年などもあった。タイトルの通り1年間応援してくれたファンへの感謝の気持ちを伝え、カウントダウン公演を行う際には「これからの1年もよろしくお願いします」と、ライブが新年の挨拶を伝える場にもなっている。

年末と新年をつなぐカウントダウンライブが恒例のアーティストも。2000年の年末に初のカウントダウンライブを開催して以降、国立代々木競技場 第一体育館にてカウントダウンライブを行うことが恒例になっている浜崎あゆみ。過去には小室哲哉や浦田直也など、コラボレーションやトリビュートアルバムへの参加などで縁のあるアーティストをゲストに迎えてファンを楽しませたこともあった。今年も同会場にて『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026』を開催。今回は2年間の海外ツアーを経て開催されることから、凱旋公演としても注目を集める。アジア各地で熱狂を生み出した浜崎が日本で何を歌い、何を語るのか、そしてどんな進化を見せてくれるのか、見逃せないステージになっている。

クリスマスライブやカウントダウンライブは、日程も限られていることからより濃いファンが集まるはずだ。そのため通常のライブでは叶えられない、よりコアなファンに向けた企画が可能となる。その空間は、アーティストにとって挑戦する楽しみや、いつもとは異なる緊張感が存在し、ある種刺激の時間にもなっているだろう。ファンにとってもスペシャル感を味わうことができる場であり、そんな“特別”を体験するため初回から毎年通っているファンもいると思う。それらの公演は、長い活動歴のなかでファンとともに大事に育ててきた、なくてはならない特別なライブと言っていいだろう。

（文=榑林史章）